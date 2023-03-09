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Месть Шупо-Мотинга, возвращение Милана и новый тренер для Яремчука. Главные новости за 8 марта

Общие новости
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UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 8 марта

Месть Шупо-Мотинга, возвращение Милана и новый тренер для Яремчука. Главные новости за 8 марта

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Новина українською

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 8 марта.

Бавария обезвредила Мбаппе и Месси

"Бавария" повторно обыграла ПСЖ (2:0, 3:0 по сумме двух встреч), оформив выход в четвертьфинал Лиги Чемпионов. За счёт слаженной работы без мяча и отваги де Лигта мюнхенцы оставили команду Лионеля Месси и Килиана Мбаппе без голов за 180 минут. После сухого первого тайма приговор звёздным гостям вынес в своё время списанный в Париже Эрик-Максим Шупо-Мотинг. А точку в противостоянии ближе к финальному свистку поставил Серж Гнабри.

Милан удержал перевес в Лондоне

Гол Браима Диаса в дебюте первой встречи так и остался единственным в противостоянии "Милана" и "Тоттенхэма". В Лондоне "россонери" с позиции силы расписали нулевую ничью, тем оформив первый выход в четвертьфинал Лиги Чемпионов за последние 11 лет. "Тоттенхэм" так и не сумел создать ничего серьёзного у ворот Майка Меньяна, а после удаления Кристиана Ромеро за 15 минут до финального свистка потерял последние надежды на результат.

Скотт Паркер уволен из Брюгге

Скотта Паркера отправили в отставку после разгромного вылета "Брюгге" от "Бенфики"(7:1 по сумме двух встреч) в 1/8 финала Лиги Чемпионов. Британский тренер продержался в клубе чуть больше двух месяцев, возглавив команду в последний день 2022-го года. В 12 встречах под руководством англичанина во всех турнирах "фермеры" выиграли лишь дважды, отпустив "Генк" в турнирной таблице на 21 пункт. Второе увольнение бедолаги Паркера за сезон открывает дорогу Роману Яремчуку, не пользовавшегося доверием у англичанина.

Жезус вернулся к тренировкам

Хорошие новости для "Арсенала". Вечный партнёр Зинченко в Британии Габриэль Жезус вернулся к тренировкам после тяжелой травмы колена, полученной ещё на катарском мундиале. Суммарно бразилец отсутствовал 97 дней, пропустив 15 матчей "канониров" во всех турнирах. Жезус был важной частью "Арсенала" в первой части сезона, оформив 5+5 в 14 стартовых турах АПЛ. За время его отсутствия "канониры" не упустили первенство в АПЛ, сохраняя 5-очковый отрыв от "Ман Сити".

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