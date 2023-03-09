Роналду выйдет в основном составе Аль-Насра на матч против прямого конкурента

В матче чемпионата Саудовской Аравии состоится противостояние двух прямых конкурентов. Между собой сыграют первая и вторая команды турнирной таблицы – "Аль-Наср" против "Аль-Иттихад".

В стартовом составе "Аль-Насра" выйдет главная звезда команды португалец Криштиану Роналду. Стартовый свисток намечен на 19:30.

Отметим, что в турнирной таблице команды разделяют два очка. "Аль-Наср" – первый с 46-ю баллами, "Аль-Иттихад" – второй с 44-я очками.