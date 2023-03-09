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Роналду выйдет в основном составе Аль-Насра на матч против прямого конкурента

Общие новости
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Первая и вторая команды турнирной таблицы

Роналду выйдет в основном составе Аль-Насра на матч против прямого конкурента

Фото - ФК Аль-Наср / автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

В матче чемпионата Саудовской Аравии состоится противостояние двух прямых конкурентов. Между собой сыграют первая и вторая команды турнирной таблицы – "Аль-Наср" против "Аль-Иттихад".

В стартовом составе "Аль-Насра" выйдет главная звезда команды португалец Криштиану Роналду. Стартовый свисток намечен на 19:30.

Отметим, что в турнирной таблице команды разделяют два очка. "Аль-Наср" – первый с 46-ю баллами, "Аль-Иттихад" – второй с 44-я очками.

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В статье: Криштиану Роналду Аль-Наср
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