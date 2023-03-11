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Нападающий ЦСКА 1948 Сердюк: Сидклей не играет, потому что приехал к нам как пирожечок

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Игрок имеет лишний вес

Нападающий ЦСКА 1948 Сердюк: Сидклей не играет, потому что приехал к нам как пирожечок

Фото: bg.cska1948.bg

Новина українською

Украинский нападающий болгарского ЦСКА 1948 Евгений Сердюк рассказал, почему арендованный у "Динамо" Сидклей не играет.

"Он ослабил себя физически. Сидклей приехал к нам как пирожечок. Сейчас он занимается индивидуально с тренером по физподготовке. Но видно, что класс у Сидклея есть, несмотря на лишний вес.

Если клуб его подписал, то верит, что сможет вывести его на прежний уровень. Насколько я понимаю, "Динамо" в него не верило.

Сидклей не знает английского, украинского или русского, но я с ним общался на португальском, потому что играл в этой стране и выучил язык. Он, кстати, очень удивился, когда услышал, что я говорю на португальском", - сказал Сердюк.

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В статье: Динамо (Киев) Сидклей ЦСКА 1948 (София)
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