Нападающий ЦСКА 1948 Сердюк: Сидклей не играет, потому что приехал к нам как пирожечок
Игрок имеет лишний вес
Фото: bg.cska1948.bg
Украинский нападающий болгарского ЦСКА 1948 Евгений Сердюк рассказал, почему арендованный у "Динамо" Сидклей не играет.
"Он ослабил себя физически. Сидклей приехал к нам как пирожечок. Сейчас он занимается индивидуально с тренером по физподготовке. Но видно, что класс у Сидклея есть, несмотря на лишний вес.
Если клуб его подписал, то верит, что сможет вывести его на прежний уровень. Насколько я понимаю, "Динамо" в него не верило.
Сидклей не знает английского, украинского или русского, но я с ним общался на португальском, потому что играл в этой стране и выучил язык. Он, кстати, очень удивился, когда услышал, что я говорю на португальском", - сказал Сердюк.
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