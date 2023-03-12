Отрыв Зари, ассист Мудрика, сенсация от команды Забарного. Главные новости за 11 марта

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за субботу, 11 марта

В рамках 17-го тура УПЛ "Заря" играла в Киеве со "Львовом". В середине первого тайма Русин открыл счет, в начале второго Имереков удвоил преимущество, а Булеца еще и третий забил. В двух из трех случаев партнерам ассистировал панамец Герреро. "Львов" смог ответить лишь голом Бугая перед финальным свистком. 3:1 – и "Заря" отрывается от "Динамо" уже на четыре очка. А киевлянам сегодня играть с лидером "Днепр-1".

После победы над "Динамо" команда Сергея Ковальца еще и нанесла поражение "Металлисту". Героем в составе петровской команды стал Одарюк, оформивший дубль. Между его голами результативным ударом отличился французский легионер харьковчан Малумандсоко, он еще и красную получил на 90+4-й. "Ингулец" выиграл свой четвертый матч подряд, чего с ним еще никогда в УПЛ не случалось. Такая серия позволила подняться на 9-ю строчку.

Четвертый матч подряд, третий под руководством Руслана Ротаня, играет вничью "Александрия". На этот раз в Ужгороде с "Минаем". Никита Шевченко подарил гол Витенчуку уже на 2-й минуте, гости смогли сравнять только на 84-й – отличился Третьяков. "Черноморец" и "Металлист 1925" обменялись голами Алефиренко и Вачиберадзе. Одесситы на 14-м месте, харьковчане на 7-м, но разница между ними всего 5 очков.

Михаил получил место в старте аристократов на игру против "Лестера" и отыграл гораздо лучше, чем раньше. По крайней мере, продуктивнее. Он даже забил гол, но видеоповтор зафиксировал минимальный офсайд. В конце концов Мудрик результативно сбросил мяч на Ковачича. "Челси" в итоге победил 1:3, остается на 10-м месте, но отставание от зоны еврокубков уже не столь критично.

Команда Виталия Миколенко, который на этот раз провел матч в резерве и вышел на замену на 90+2-й, обыграла крепкий "Брентфорд" 1:0. Все решил удар Макнила на 1-й минуте. "Эвертон" обошел "Лидс", "Вест Хэм" и "Лестер", но у них всех меньше сыгранных матчей. Сенсация произошла в матче "Борнмут" – "Ливерпуль"! Команда Забарного выиграла 1:0, Илья до сих пор вне заявки. "Сити" скромно одолел "Кристалл Пелас" благодаря пенальти от Холанда, а "Тоттенхэм" был более убедительным в игре с "Ноттингем Форест" - 3:1.

"Боруссия" не вытерпела темпа - дортмундцы потеряли два очка в Рурском дерби с "Шальке", ничья 2:2. "Бавария" в дерби с "Аугсбургом" выиграла 5:3 и теперь опережает желто-черных на два очка. Также отмечаем победу "Лейпцига" над "Боруссией" из Менхенгладбаха 3:0, быки - третьи с отставанием в семь очков от лидера.

О других ТОП-чемпионатах

В Испании "Реал" одержал волевую победу над "Эспаньолом" - 3:1, до "Барсы" шесть очков, но та сегодня играет с "Атлетиком" из Бильбао. "Наполи" обыграл "Аталанту" 2:0, снова голом отличился Хвича Кварацхелия, неаполитанцы впереди "Интера" на 18 очков. ПСЖ обыграл "Брест" 2:1 благодаря голу Мбаппе с паса Месси на 90-й минуте.