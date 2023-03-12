Мать Алвеса: Предатели-иуды забрали моего сына, но они не отнимут мою веру в Бога
Родные футболиста считают его невиновным в случившемся
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Мать бывшего защитника "Барселоны" и "Ювентуса" Дани Алвеса, обвиняемого в сексуальном насилии, поддержала своего сына:
"Моя семья – это моя жизнь, я люблю ее до бесконечности. Я знаю, что мой сын в тюрьме, но я люблю его. Бог соединил нас. Никто нас не разлучит.
Я знаю, что мой сын надоел людям, что предатели-иуды забрали его у меня, но мою веру в Бога не отнять, я остаюсь сильной", - написала мать футболиста Люсия Алвес в соцсети.
Напомним, ранее Алвес был обвинен в изнасиловании. Сейчас Дани находятся в изоляторе временного содержания.
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Источник:Marca
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