Мать Алвеса: Предатели-иуды забрали моего сына, но они не отнимут мою веру в Бога

Мать бывшего защитника "Барселоны" и "Ювентуса" Дани Алвеса, обвиняемого в сексуальном насилии, поддержала своего сына:

"Моя семья – это моя жизнь, я люблю ее до бесконечности. Я знаю, что мой сын в тюрьме, но я люблю его. Бог соединил нас. Никто нас не разлучит.

Я знаю, что мой сын надоел людям, что предатели-иуды забрали его у меня, но мою веру в Бога не отнять, я остаюсь сильной", - написала мать футболиста Люсия Алвес в соцсети.