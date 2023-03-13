Динамо обыграло Днепр-1, Шахтер стал лидером, подвиг Исенко. Главные новости за 12 марта

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за воскресенье, 12 марта

Центральный матч 17-го тура УПЛ прошел в Ужгороде, где на тот момент лидер турнирной таблицы принимал "Динамо". Игра получилась достаточно осторожной со стороны обеих команд, однако свой шанс нашли киевляне – в первом тайме отличился Буяльский. "Днепр-1" сравнять счет так и не смог, команда Кучера не может победить уже в четырех матчах подряд после зимнего перерыва. "Динамо" сократило отставание от днепрян до трех очков.

Горняки приехали в гости к "Кривбассу". Команда Вернидуба очень хорошо защищалась до 58-й минуты, пока инициативу на себя не взял Судаков – его отличный удар позволил сломать игру хозяевам поля. Голы Келси и Шведа закрепили преимущество "Шахтера", который теперь занимает чистое первое место, опережая "Днепр-1" на три очка.

По драматургии матч "Верес" – "Ворскла" стал, пожалуй, лучшим в туре. Полтавчане забили первыми – отличился Сефери, Кравец срезал мяч в свои ворота, а Гайдучик вывел уже "Верес" вперед. Тот же Сефери на 85-й сравнял. А на 90+2-й "Верес" заработал пенальти. С ударом Клеца справляется Павел Исенко, ставший первым номером после продажи Ризныка. Но тут же полтавчане во второй раз валят соперника в штрафной площадке. Но и удар Вовченко отбивает 19-летний голкипер! 2:2 в итоге. "Верес" между тем прервал свою серию из пяти поражений подряд. Еще в одном матче дня "Колос" обыграл "Рух" благодаря голу Ориховского и поднялся на шестое место.

Ожидалось, что у канониров будут проблемы в игре с "Фулхэмом", который в этом сезоне демонстрирует высокие результаты. Но канониры выиграли легко и убедительно, сделав результат еще в первом тайме. Габриэл, Мартинелли и Эдегор забивали с пасов Троссара - 0:3 и команда Зинченко, который отыграл 72 минуты, сохранила преимущество в пять очков. А вот МЮ окончательно сосредоточится на борьбе за бронзу – красные дьяволы сыграли вничью 0:0 с "Саутгемптоном", уже вторую красную в АПЛ получил Каземиро. "Ньюкасл" наконец-то победил после серии неудач – 2:1 над "Вулверхэмптоном".

Скромно, что очень свойственно каталонцам в этом сезоне. Все решил гол Рафиньи еще в первом тайме. По итогам 25-го тура "Барселона" сохранила преимущество над "Реалом" в 9 очков. А вот "Реал Сосъедад" рискует отстать от "Атлетико", который в понедельник сыграет с "Жироной". Сан-себастьянцы разошлись миром с "Мальоркой" – 1:1. Существенно улучшила свои позиции "Севилья", победившая "Альмерию" 2:1.

В Серии А "Рома" на собственном поле уступила 3:4 "Сассуоло", который в свою очередь выиграл третий матч подряд. Как следствие, команда Моуриньо не смогла обойти "Милан" и "Лацио" и осталась на пятом месте. А вот "Ювентус" одолел "Сампдорию" 4:2, до "Аталанты", которая идет шестой, осталось четыре очка. Если бы туринский гранд не наказали снятием баллов за финансовые махинации, он сейчас был бы вторым с преимуществом в три очка над "Интером".

Руслан вышел в основе "Марселя" на игру со "Страсбургом", а вот Соболь появился лишь на 67-й минуте. В то же время они находились на поле 15 минут, после чего Малиновский ушел отдыхать. На тот момент "Марсель" вел 2:0, но играл в меньшинстве. После замены украинца "Страсбур" смог отыграться – Аолу забил на 88-й и 89-й минуте. "Марсель" остается вторым с преимуществом в два очка над "Лансом", "Страсбург" – 15-й.