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На Днепр-1 наложили бан, Цыганков сыграл против Атлетико. Главные новости за 13 марта

Общие новости
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А также два новых игрока в сборной Украины и ничья Милана

На Днепр-1 наложили бан, Цыганков сыграл против Атлетико. Главные новости за 13 марта

фото - Getty Images

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UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за понедельник, 13 марта

Павелко продолжает воевать с Печерским судом

В понедельник стало известно, что Печерский суд продлил срок отстранения Андрея Павелко с поста президента УАФ еще на два месяца – до 13 мая. Однако в Ассоциации заявили, что решение суда, которым впервые было частично удовлетворено ходатайство прокуроров о временном устранении Андрея Павелко, не вступило в силу. Поскольку судья установил особый порядок его выполнения – решение вступит в силу только после обжалования в апелляционной инстанции. В УАФ подчеркнули, что Павелко исполняет свои обязанности, пока идет рассмотрение в апелляционном суде.

Днепр-1 попал под трансферный бан

Сначала СМИ сообщили, а затем клуб сам подтвердил информацию о том, что ему запрещено регистрировать новых игроков. При этом "Днепр-1" раскрыл детали дела. Все из-за долга перед "Морейренсе" за трансфер Фелипе Пиреса. Но клуб не отказывается от обязательств, а объясняет задержку с тем, что "Морейренсе" не предоставил пакет документов, необходимый для осуществления внешнеэкономического платежа в условиях военного положения.

Ротань скорректировал состав сборной Украины

Из-за травмы Дмитрия Ризныка исполняющему обязанности главного тренера сборной пришлось включить в список игроков, которые будут готовиться к Англии, голкипера "Александрии" Никиту Шевченко. Также Руслан Ротань вызвал из резерва защитника "Динамо" Дениса Попова. Напомним, что сбор начнется 20 марта в Лондоне, а сама игра запланирована на 26 марта.

Цыганков сыграл против Атлетико

"Жирона" и "Атлетико" закрывали 25-й тур испанской Ла Лиги. Виктор Цыганков вышел в старте и отыграл приличные 87 минут. Мог забить сам, его пасами едва не воспользовались партнеры. Но положительного для себя результата "Жирона" так и не получила – на 90+1, когда Виктор уже ушел отдыхать, Альваро Мората забил победный для матрасников гол. Команда Цыганкова сейчас 12-я, "Атлетико" – третий.

Милан упустил шанс догнать Интер

В Италии играли "Милан" и "Салернитана". В стартовом составе россонери впервые за очень долгое время не вышло ни одного итальянца. Счет перед перерывом открыл француз Жиру с паса алжирца Беннасера. Но "Салернитана" смогла отыграться в начале второго тайма (Диа), а "Милан" не смог второй раз забить гол. 1:1 – "Милан" поднялся на четвертое место, до "Интера" 2 очка.

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