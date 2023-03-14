Прописано в контракте. Роналду посетит Гран-при Ф-1 в Саудовской Аравии
Это прописано в контракте игрока
Getty Images/Global Images Ukraine
Португальский форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду будет обязан посетить Гран-при Формулы-1 в Саудовской Аравии.
Это указано в одном из пунктов его контракта с клубом, сообщает The Sun.
Гран-при Саудовской Аравии пройдёт с 17 по 19 марта.
Ранее Роналду уже посещал Гран-при Монако Формулы-1 2019 года, где проводил фотосессию с Льюисом Хэмилтоном.
Напомним, что Роналду покинул "Манчестер Юнайтед" в ноябре прошлого года. В январе 2023-го он подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии "Аль-Наср".
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Источник:The Sun
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