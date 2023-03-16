Спокойный проход Реала, вызов Златана и новый контракт Лоботки. Главные новости за 15 марта

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 15 марта.

"Ливерпуль" так и не смог навязать борьбу "Реалу" после 2:5 на "Энфилде". В ответной игре в Мадриде всё прошло по сценарию хозяев. "Реал" успокоил игру и в итоге снова победил благодаря позднему голу Карима Бензема, ставшего единственны в поединке. Единственной проблемой для Мадрида стала возможная травма Бензема в эпизоде с голом.

Не менее односторонним выдалось и противостояние "Наполи" с "Айнтрахтом". После 0:2 во Франкфурте неаполитанцы снова победили, на этот раз разгромно. Виктор Осимхен оформил дубль, а ещё один мяч провёл Зелински с пенальти. "Орлы" без своего лидера Коло Муани не сумели забить даже гол престижа.

Златан Ибрагимович получил вызов в сборную Швеции на отборочные матчи к Евро-2024. Златан восстанавливался от травмы колена полученной в мае 2022-го большую часть сезона. После возвращения в феврале он сыграл в трех матчах, проведя на поле в общей сложности 71 минуту. Швеция сыграет с Бельгией и Азербайджаном 24-го и 27-го марта соответственно. Сбор начнется 20-го числа.

"Наполи" сохранил одного из ключевых исполнителей. Словацкий реджиста Станислав Лоботка подписал с "партенопеи" новое соглашение до 2027-го года с опцией продления ещё на сезон. По новому контракту 28-летний словак будет получать 2.8 миллиона евро в год. Ещё 500 тысяч евро предусмотрены в виде бонусов. Лоботка выступает в Неаполе с 2020-го года.

Томас Тухель находится в шорт-листе "Реала" в качестве возможного сменщика для Карло Анчелотти, информирует Bild. По информации издания, 49-летний немецкий специалист приступил к изучению испанского языка еще осенью. Предыдущим его местом работы был "Челси", откуда он был уволен в сентябре прошлого года. Анчелотти может покинуть свой пост в конце сезона, если "Реал" останется без трофеев. Его контракт со сливочными действует до лета 2024 года.

Бавария" планирует в конце сезона сесть за стол переговоров с "Манчестер Сити", сообщает Кристиан Фальк. При этом мюнхенцы не собираются платить 70 миллионов евро суммы выкупа за арендованного Жоау Канселу. Напомним, что "Бавария" арендовала Канселу зимой, после того как у португальца возник конфликт с менеджером "Сити" Пепом Гвардиолой. В Мюнхене у Жоау 1+2 в 8 матчах во всех турнирах, хотя на ключевые матчи португалец оставался в запасе.