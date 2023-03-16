Инфантино переизбран президентом ФИФА
У него не было соперников
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Функционер Джанни Инфантино был переизбран на пост президента Международной федерации футбола (ФИФА).
Выборы прошли на 73‑м конгрессе ФИФА в столице Руанды Кигали. Его контракт рассчитан до 2027 года. Инфантино был единственным кандидатом на выборах.
Инфантино 52 года. Он был избран главой ФИФА в 2016 году. На этом посту он сменил Йозефа Блаттера, который ушел в отставку после многочисленных коррупционных скандалов в организации. В 2019 году у швейцарско‑итальянского функционера также не было конкурентов.
Gianni Infantino has been elected FIFA President for the 2023-2027 term of office by acclamation.#FIFACongress pic.twitter.com/akzQV0IMNO— FIFA (@FIFAcom) March 16, 2023
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