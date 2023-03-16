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Инфантино переизбран президентом ФИФА

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У него не было соперников

Инфантино переизбран президентом ФИФА

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Функционер Джанни Инфантино был переизбран на пост президента Международной федерации футбола (ФИФА).

Выборы прошли на 73‑м конгрессе ФИФА в столице Руанды Кигали. Его контракт рассчитан до 2027 года. Инфантино был единственным кандидатом на выборах.

Инфантино 52 года. Он был избран главой ФИФА в 2016 году. На этом посту он сменил Йозефа Блаттера, который ушел в отставку после многочисленных коррупционных скандалов в организации. В 2019 году у швейцарско‑итальянского функционера также не было конкурентов.

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В статье: Джанни Инфантино ФИФА
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