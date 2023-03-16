Поставил Марадону в центр проекта. Сегодня День рождения у экс-тренера Аргентины Карлоса Билардо
Солидный возраст
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Карлос Сальвадор Билардо родился 16 марта 1939 года в Буэнос-Айресе. Сегодня экс-наставнику сборной Аргентины исполняется 84 года.
На Чемпионате мира 1986 года в Мексике Билардо построил команду вокруг Диего Марадоны и добился второго в истории сборной мирового чемпионского титула. Карлос повез команду и на следующий форум в Италию, где "альбиселесте" в драматичном финале проиграли команде ФРГ.
Также Билардо работал преподавателем, журналистом, комментатором, трудился на посту министра спорта провинции Буэнос-Айреса, был генеральным менеджером сборной Аргентины в период руководства командой Диего Марадоны.
Campeón como jugador y campeón como DT. Ídolo en Estudiantes, ÍDOLO del fútbol argentino. CAMPEÓN DEL MUNDO. Hoy cumple 85 años el histórico Carlos Salvador Bilardo. ¡Felicidades, Doctor! pic.twitter.com/BAalfCGZld— SportsCenter (@SC_ESPN) March 16, 2023
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