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Поставил Марадону в центр проекта. Сегодня День рождения у экс-тренера Аргентины Карлоса Билардо

Общие новости
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Солидный возраст

Поставил Марадону в центр проекта. Сегодня День рождения у экс-тренера Аргентины Карлоса Билардо

Getty Images / Global Images Ukraine

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Карлос Сальвадор Билардо родился 16 марта 1939 года в Буэнос-Айресе. Сегодня экс-наставнику сборной Аргентины исполняется 84 года.

На Чемпионате мира 1986 года в Мексике Билардо построил команду вокруг Диего Марадоны и добился второго в истории сборной мирового чемпионского титула. Карлос повез команду и на следующий форум в Италию, где "альбиселесте" в драматичном финале проиграли команде ФРГ.

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Также Билардо работал преподавателем, журналистом, комментатором, трудился на посту министра спорта провинции Буэнос-Айреса, был генеральным менеджером сборной Аргентины в период руководства командой Диего Марадоны.

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В статье: Диего Марадона
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