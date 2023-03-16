Инфантино: Возможно стоит ввести потолок затрат на трансферы. Стоит подумать как это сделать

Джанни Инфантино на пресс-конференции в роли переизбранного главы ФИФА высказался о возможном введении потолка зарплат. Он считает, что в футболе необходимо улучшить прозрачность.

"Мы должны улучшить правила и регламенты ФИФА. Мы продолжим развивать наши принципы эффективного управления и рассмотрим систему трансферов, и, возможно, проведем дискуссию, чтобы улучшить прозрачность трансферных стоимостей и зарплат.

Возможно, потребуется ввести потолок (расходов на трансферы), нужно подумать, как это сделать. Мы рассмотрим это со всеми заинтересованными сторонами и посмотрим, что можно сделать", – сказал Инфантино

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Напомним, что сегодня Джанни Инфантино был переизбран на пост президента ФИФА. Он занимает эту должность с 2016-го года, когда на внеочередном конгрессе он был избран вместо Зеппа Блаттера. Это считается его вторым сроком, поэтому через четыре года он вновь сможет занять должность президента уже в третий и в последний раз.