Талантливый Китаец родом из Уругвая. Сегодня отмечает День рождения Альваро Рекоба

Альваро Александер Рекоба Риверо родился 17 марта 1976 года в Монтевидео. Уругвайский футболист, экс-нападающий национальной сборной своей страны. Принял участие в чемпионате мира по футболу в 2002 году в Японии и Корее.

Защищал цвета итальянских "Интера", "Торино" и "Венеции", уругвайских "Насьоналя" и "Данубио", а также греческого "Паниониоса". С миланцами Рекоба выиграл два Скудетто, по два Кубка и Суперкубка Италии, а еще Кубок УЕФА.

Будучи одним из самых одаренных игроков своего поколения, в полной мере своего таланта Рекоба так и не реализовал. Ярко выраженный левша отличался дриблингом, скоростью и мастерством исполнения штрафных ударов. В течение своей карьеры забил немало голов прямым ударом с углового.