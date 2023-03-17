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Талантливый Китаец родом из Уругвая. Сегодня отмечает День рождения Альваро Рекоба

Общие новости
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Его спортивное прозвище – El Chino

Талантливый Китаец родом из Уругвая. Сегодня отмечает День рождения Альваро Рекоба

Getty Images / Global Images Ukraine

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Альваро Александер Рекоба Риверо родился 17 марта 1976 года в Монтевидео. Уругвайский футболист, экс-нападающий национальной сборной своей страны. Принял участие в чемпионате мира по футболу в 2002 году в Японии и Корее.

Защищал цвета итальянских "Интера", "Торино" и "Венеции", уругвайских "Насьоналя" и "Данубио", а также греческого "Паниониоса". С миланцами Рекоба выиграл два Скудетто, по два Кубка и Суперкубка Италии, а еще Кубок УЕФА.

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Будучи одним из самых одаренных игроков своего поколения, в полной мере своего таланта Рекоба так и не реализовал. Ярко выраженный левша отличался дриблингом, скоростью и мастерством исполнения штрафных ударов. В течение своей карьеры забил немало голов прямым ударом с углового.

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В статье: Альваро Рекоба
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