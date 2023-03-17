Талантливый Китаец родом из Уругвая. Сегодня отмечает День рождения Альваро Рекоба
Его спортивное прозвище – El Chino
Getty Images / Global Images Ukraine
Альваро Александер Рекоба Риверо родился 17 марта 1976 года в Монтевидео. Уругвайский футболист, экс-нападающий национальной сборной своей страны. Принял участие в чемпионате мира по футболу в 2002 году в Японии и Корее.
Защищал цвета итальянских "Интера", "Торино" и "Венеции", уругвайских "Насьоналя" и "Данубио", а также греческого "Паниониоса". С миланцами Рекоба выиграл два Скудетто, по два Кубка и Суперкубка Италии, а еще Кубок УЕФА.
Будучи одним из самых одаренных игроков своего поколения, в полной мере своего таланта Рекоба так и не реализовал. Ярко выраженный левша отличался дриблингом, скоростью и мастерством исполнения штрафных ударов. В течение своей карьеры забил немало голов прямым ударом с углового.
???? El Chino Recoba en el Inter no jugaba, hacía magia.pic.twitter.com/1hZKbSklcn— BUYSAN (@Buysan) March 16, 2023
Популярное сейчас
- Жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги чемпионов: когда и где смотреть церемонию
- "Это было нереально". Тренер Фейеноорда прокомментировал разгром Шахтера
- Сегодня состоится жеребьевка четвертьфиналов Лиги Чемпионов, Лиги Европы и Лиги Конференций
- Пента-трик Холанда, новый формат ЧМ, Марокко заменит Украину. Главные новости за 14 марта
- Бывший талант Ман Сити бросил футбол в 26 лет и основал суперуспешный бренд одежды. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная итальянская футболистка, охотно меняющая форму на бикини. ФОТО
Новости по теме
- 10:05 Зарубежные Издевался над Гаттузо и купил 1104 коровы: в Уругвае от алкоголизма умер лучший футболист по версии Зидана
- 11:39 Зарубежные Как трансферы Холанда и Нуньеса повлияют на расклад сил в английском футболе
- 08:34 Зарубежные Бешеная лошадь, отец Дибалы и Пасторе. Маурицио Дзампарини был продуктом Италии