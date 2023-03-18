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Как дела у Роналду? Аль-Наср - Абха: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Общие новости
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Криш в старте

Как дела у Роналду? Аль-Наср - Абха: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото - ФК Аль-Наср / автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Португальская звезда Криштиану Роналду не забивает уже в трех играх подряд. Очевидно, что он захочет прервать эту полосу в преддверии международной паузы. Сегодня соперником "Аль-Насра" станет "Абха" - коллектив, который имеет одну из самых худших оборон в лиге Саудовской Аравии и не знает побед в пяти встречает подряд.

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Чемпионат Саудовской Аравии
18 марта. Начало в 19:30
"Аль-Наср" - "Абха"
Трансляция – MEGOGO

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В статье: Криштиану Роналду Аль-Наср
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