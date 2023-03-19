Динамо проиграло Заре, Цыганков зажег, у Златана рекорд. Главные новости за 18 марта

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за субботу, 18 марта

В центральном матче 18-го тура УПЛ "Динамо" принимало "Зарю". За первый тайм команды только раз ударили по воротам – это были луганчане. Во втором они тоже выглядели лучше и заслуженно победили – автором единственного гола стал панамский легионер Герреро. Поэтому "Заря" закрепилась на третьей строчке и имеет преимущество над "Динамо" уже в четыре очка.

Днепр-1 наконец-то победил и другие результаты дня

После серии неудач команда Кучера взяла три очка в игре с "Вересом", все решил гол в исполнении Пихаленка. "Днепр-1" снова вышел на первое место, но "Шахтер" свой поединок сыграет в воскресенье с "Рухом". "Ворскла" и "Металлист 1925" разошлись миром - 0:0, как и "Львов" с "Кривбассом", но в этом случае было результативнее - 2:2.

"Жирона" приехала в гости к "Райо Вальекано" и дважды проигрывала в счете, но дважды в ответ забивал Виктор Цыганков. Игра так и завершилась – 2:2. Сейчас у Виктора 3 гола и 3 результативных передачи в Ла Лиге, его команда идет 12-й. Среди прочего отмечаем разгром, который устроил "Атлетико" "Валенсии" - 3:0. Матрасники постепенно отрываются от "Сосьедада" и могут навязать борьбу "Реалу".

Собственно, оба украинских легионера начинали матч "Челси" - "Эвертон" на скамье для запасных. Но Виталий хотя бы вышел на замену на 84-й, Михаил в игру так и не вступил. Между тем "Челси" выигрывал 1:0 и 2:1 (голы Феликса и Хавертца), но точные удары Дукуре и Симмса позволили избежать "Эвертону" поражения. Из других результатов отмечаем поражение "Борнмута" от "Астон Виллы" (0:3), Забарный до сих пор вне заявки. А "Тоттенхэм" потерял победу над последней командой лиги "Саутгемптоном" - 3:3.

Златан впервые за более 400 дней вышел в основе "Милана" на матч чемпионата Италии. И даже забил! На 45+4 он реализовал пенальти и стал старейшим игроком в истории, который забивал в матче Серии А – Ибрагимович забил гол в возрасте 41 год 166 дней, предыдущий рекорд принадлежал Костакурте, который отличился в возрасте 41 года и 25 дней. Однако значимость события испортил факт поражения – "Удинезе" победил 3:1, так что "Милан" снова рискует выпасть из ТОП-4.