Шахтер снова первый, Рух уволил тренера, Барса выиграла Эль Класико. Главные новости за 19 марта

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за воскресенье, 19 марта

По итогам 18-го тура в чемпионате Украины снова изменился расклад среди команд, ведущих борьбу за выживание. "Черноморец" благодаря голам Хадида и Алефиренко победил "Ингулец" на выезде со счетом 1:2. Одесситы поднялись на 11 место и теперь на один балл отстают от команды из Петрово. В свою очередь "Минай" обыграл на выезде "Колос" (0:1, гол Кравчука) и теперь имеет одинаковое количество очков с тем же "Черноморцем" и "Вересом", но уступает им по дополнительным показателям. Закарпатцы сейчас 13-е. В зоне вылета – "Львов" и "Металлист".

Если кто-то ожидал, что горнякам будет трудно прийти в себя после разгрома в Роттердаме, то он грубо ошибся. "Рух" был обыгран уверенно и непринужденно – 2:0. Голы в свой актив записали Матвиенко и Крыськив. Так что "Шахтер" снова первый в турнирной таблице, опережая "Днепр-1" на три балла. Интересно, что в резерве оказался и даже потом вышел на замену Ефим Конопля, которого ранее Руслан Ротань из-за травмы исключил из списка игроков сборной на мартовский сбор. Сам игрок впоследствии заявил, что у него давняя травма и решил ей посвятить время во время международной паузы.

Сразу после матча с "Шахтером" львовский клуб объявил о прекращении сотрудничества с белорусским специалистом Леонидом Кучуком. Этот тренер возглавлял львовян в 2019-м, затем вернулся в 2021-м. Во время его второй каденции "Рух" сыграл 33 матча, 8 из которых выиграл, в 11 была зафиксирована ничья, в 14 львовяне проиграли. Кто заменит Кучука в должности, пока неизвестно.

Канониры на этот раз не оставили шансов "Кристалл Пелас" – 4:1. Главный герой матча – Букайо Сака, на его счету гол и две результативные передачи. Зинченко был заменен на 65-й минуте при счете 3:1. "Арсенал" оторвался от "Сити" на восемь очков, но у того на один матч меньше. Тем временем в Кубке Англии МЮ с большим трудом прошел "Фулхэм" - перелом произошел после двух удалений в составе коттерджеров, 3:1 в итоге. В полуфинале манкунианцы сыграют с "Брайтоном", другую пару сформировали "Шеффилд" и "Манчестер Сити".

В Испании состоялось Эль Класико, которое по большому счету было последним шансом "Реала" навязать борьбу каталонцам за золото. Сливочные забили первыми, вернее заставили ошибиться Араухо, который срезал мяч в свои ворота. Но блаугранас отыгрались перед перерывом (Роберто), а на 90+2 Кесси еще и принес "Барселоне" победу. Отрыв между двумя грандами увеличился до 12 очков.

В Италии между тем произошло два больших дерби. Сначала "Лацио" обыграл "Рому" благодаря голу Дзакканьи. А затем "Интер" уступил на собственном поле "Ювентусу" (решающий удар у Костича). Таким образом, "Лацио" вышел на вторую строчку, обойдя "Интер" на два очка. Тем временем "Наполи" разгромил "Торино" 4:0, отрыв неаполитанцев от второго места составляет 19 очков, а играть еще 11 туров.

В Германии мюнхенцы экзаменовали "Байер". Но в итоге сами провалились, хоть Киммих и открыл счет. Однако во втором тайме Паласиос дважды реализовал пенальти, благодаря чему аптекари выиграли 2:1. По итогам тура "Бавария" оказалась на втором месте, отставая от "Боруссии" на один балл. "Байер" – восьмой.

Малиновский вышел в основе на матч против "Реймса", не проигрывавшего 19 туров подряд. Провансальцы пропустили первыми, но дубль Алексиса Санчеса помог им выиграть 1:2. Руслан результативными действиями не отличался. Между тем, ПСЖ проиграл "Ренну" 0:2, поэтому его преимущество над "Марселем" сократилось до семи очков.