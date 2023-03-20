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ВСУ в воскресенье ударили по четырем российским ЗРК

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Также нанесено 10 ударов по районам сосредоточения живой силы оккупантов

ВСУ в воскресенье ударили по четырем российским ЗРК

фото - Генштаб ЗСУ

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке понедельника, 20 марта, сообщает, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла удар по трем зенитным ракетным комплексам "Бук-М1-2" армии РФ, 7 ударов - по районам сосредоточения личного состава оккупантов и уничтожила склад боеприпасов врага. Был уничтожен российский БПЛА типа "Зала".

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии поразили российский зенитный ракетный комплекс "Тор", 3 района сосредоточения личного состава и военной техники противника и 3 средства радиоэлектронной борьбы оккупантов.

Также известно, что в воскресенье ВСУ отразили 69 атак россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Эпицентром боевых действий остается Бахмут. При этом российские оккупанты нанесли 6 ракетных и 13 авиационных ударов, совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре Донецкой и Запорожской областей. Есть погибшие и раненые мирные граждане, повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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