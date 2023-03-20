ВСУ в воскресенье ударили по четырем российским ЗРК
Также нанесено 10 ударов по районам сосредоточения живой силы оккупантов
фото - Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке понедельника, 20 марта, сообщает, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла удар по трем зенитным ракетным комплексам "Бук-М1-2" армии РФ, 7 ударов - по районам сосредоточения личного состава оккупантов и уничтожила склад боеприпасов врага. Был уничтожен российский БПЛА типа "Зала".
В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии поразили российский зенитный ракетный комплекс "Тор", 3 района сосредоточения личного состава и военной техники противника и 3 средства радиоэлектронной борьбы оккупантов.
Также известно, что в воскресенье ВСУ отразили 69 атак россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Эпицентром боевых действий остается Бахмут. При этом российские оккупанты нанесли 6 ракетных и 13 авиационных ударов, совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре Донецкой и Запорожской областей. Есть погибшие и раненые мирные граждане, повреждены объекты гражданской инфраструктуры.
Популярное сейчас
- Второе весеннее Эль-Класико. Барселона – Реал. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 26-го тура Ла Лиги
- Байер – Бавария 2:1. Хаби Алонсо лишает Мюнхен лидерства
- Лига 1. Экс-соперник Шахтера в Лиге Европы отправляет в нокаут ПСЖ в Париже
- Вылет Шахтера из Лиги Европы, переизбрание Инфантино, состав Англии на Украину. Главные новости за 16 марта
- "Несите достойно проигрыш". Жена Пятова ответила на обвинения Кривбасса в сторону Шахтера
- Красотка дня. Роскошная итальянская футболистка, охотно меняющая форму на бикини. ФОТО