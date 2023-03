Можно просто Эль-Ниньо. Сегодня отмечает День рождения Фернандо Торрес

Фернандо Хосе Торрес Санс родился 20 марта 1984 года в Фуэнлабраде (Мадрид). Испанский футбольный тренер, ранее выступавший на позиции нападающего. В настоящее время он является главным тренером команды "Атлетико Мадрид U-19".

Торрес начал карьеру в стане "матрасников", за мадридскую команду он забил 75 голов в 174 матчах Примеры. Также Фернандо успешно выступал за "Ливерпуль", после чего провел не самый плохой отрезок в "Челси". С лондонцами испанец выиграл Кубок Англии, Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Фернандо – третий бомбардир в истории сборной Испании. В составе "Красной Фурии" он взял золото Евро-2008, чемпионата мира 2010 года и Евро-2012. Торрес забивал в обоих победных для Испании финалах чемпионатов Европы.

