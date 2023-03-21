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Еще одно увольнение в УПЛ, решение Селезнева, потери Англии. Главные новости за 20 марта

Общие новости
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А также ситуация в Тоттенхэме

Еще одно увольнение в УПЛ, решение Селезнева, потери Англии. Главные новости за 20 марта

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

UA-Футбол
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UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за понедельник, 21 марта

В УПЛ произошла еще одна тренерская отставка

По крайней мере, так утверждают несколько СМИ. Сообщается, что свой пост покинул наставник "Львова" Олег Дулуб. При этом игроки команды недовольны таким решением. По одной из версий новым тренером станет Владимир Мазяр или Жилмар. По другой – Анатолий Бессмертный. Впрочем, официальных сообщений на этот счет нет. Добавим, что "Львов" занимает последнее место в турнирной таблице, отставая от спасительного 12-го места на 5 очков.

Селезнев завершил карьеру

Так утверждают журналисты программы ТаТоТаке. Сообщается, что Евгений планирует провести в Ужгороде прощальные матчи в начале июня с участием звезд украинского футбола и его друзей. Селезнев выступал за "Шахтер", киевский "Арсенал", "Днепр", "Колос" и "Минай", играл за границей, в частности, на России. На его счету 117 голов в чемпионате Украины – это третий показатель в истории после Сергея Реброва и Максима Шацких.

Англия потеряла одну из главных звезд перед Украиной

Гарет Саутгейт вынужден вывести из состава форварда "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рашфорда, получившего травму в кубковой игре с "Фулхэмом". Также из состава выведен Мейсон Маунт из "Челси", который еще не полностью восстановился после повреждения. А вот голкипера Поупа заменил Фрейзер Фостер из "Тоттенхэма". Напомним, что 23 марта Англия сыграет с Италией, а 26-го с Украиной.

Тоттенхэм близок к увольнению Конте

Председатель совета директоров лондонского клуба Даниэль Леви рассматривает возможность отстранения итальянца Антонио Конте с поста главного тренера. Последней каплей стала критика Конте в адрес игроков после ничьей с "Саутгемптоном", наставник обвинял подопечных в том, что они не умеют выходить из зоны комфорта. Ожидается, что решение может быть принято в ближайшее время. Заменить Конте может Райан Мейсон, или клубу удастся договориться с кем-то из топовых тренеров, которые сейчас без работы – говорят о Тухеле, Почеттино и Луисе Энрике. Также сообщается, что "Тоттенхэм" выставил цену на Гарри Кейна в размере 100 млн фунтов одним платежом – лондонцы считают, что это отобьет желание МЮ приобрести бомбардира.

Ман Сити и Реал соревнуются за звезду Боруссии

19-летний Джуд Беллингем является главной трансферной целью для Манчестер Сити и мадридского Реала. "Сити" вообще уверены, что этот переход состоится уже летом, хотя "Боруссия" планирует сохранить Джуда еще на сезон. Сливочные также рассматривают как альтернативу Бернарду Силву из того же "Ман Сити". Центральный хавбек оценивается в 110 млн. евро, в нынешнем сезоне он забил 10 голов и отдал 6 результативных передач в 34 матчах.

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