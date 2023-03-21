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Мирослав Клозе уволен из клуба в Австрии

Общие новости
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Это был его первый опыт самостоятельной тренерской работы

Мирослав Клозе уволен из клуба в Австрии

Фото: scra.at

Новина українською

"Альтах" на своем официальном сайте объявил об увольнении Мирослава Клозе с поста главного тренера.

Это был его первый опыт самостоятельной работы во главе клуба. 44-летний Клозе возглавлял "Альтах" с лета прошлого года. Под его руководством команда одержала 4 победы, 5 раз сыграла вничью и 13 раз проиграла.

После 22-ти туров "Альтах" занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Австрии.

Клозе известен, прежде всего, выдающимися выступлениями за сборную Германии - с 16 голами он является лучшим бомбардиром чемпионатов мира.

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В статье: Мирослав Клозе Альтах
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Источник:
scra.at

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