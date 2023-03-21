Мирослав Клозе уволен из клуба в Австрии
Это был его первый опыт самостоятельной тренерской работы
Фото: scra.at
"Альтах" на своем официальном сайте объявил об увольнении Мирослава Клозе с поста главного тренера.
Это был его первый опыт самостоятельной работы во главе клуба. 44-летний Клозе возглавлял "Альтах" с лета прошлого года. Под его руководством команда одержала 4 победы, 5 раз сыграла вничью и 13 раз проиграла.
После 22-ти туров "Альтах" занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Австрии.
Клозе известен, прежде всего, выдающимися выступлениями за сборную Германии - с 16 голами он является лучшим бомбардиром чемпионатов мира.
ℹ️ Der SCR Altach hat sich nach einer umfassenden Analyse des Grunddurchgangs mit Miroslav Klose darauf verständigt, die gemeinsame Zusammenarbeit vorzeitig zu beenden!— SCR Altach (@SCRAltach) March 20, 2023
Auch Co-Trainer Slaven Skeledzic ist mit sofortiger Wirkung freigestellt.
➡ https://t.co/Wumoyj7qa8 pic.twitter.com/Ygi5sbsXVV
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