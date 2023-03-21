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Эммануэль Адебайор объявил о завершении карьеры

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В возрасте 39 лет

Эммануэль Адебайор объявил о завершении карьеры

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Тоголезский нападающий Эммануэль Адебайор принял решение повесить бутсы на гвоздь в возрасте 39 лет.

"Со всеми взлетами и падениями моя карьера профессионального спортсмена была невероятным путешествием. Спасибо моим фанатам за то, что были рядом на каждом шагу.

Я очень благодарен за все, и я воодушевлен тем, что должно произойти", - цитирует Адебайора The Athletic.

Последним клубом форварда был "Семмаси" из чемпионата Того. Он наиболее известен по выступлениям за "Арсенал", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Кристал Пэлас", мадридский "Реал" и другие. В составе "сливочных" он выигрывал Кубок Испании.

Всего за свою карьеру Эммануэль отыграл 593 матча, в которых забил 207 матчей и оформил 65 ассистов. В футболке сборной Того он провел 66 матчей и отметился 29 забитыми мячами.

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В статье: Эммануэль Адебайор
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Источник:
The Athletic

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