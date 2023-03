Колдун из Порту-Алегри. Сегодня отмечает День рождения Роналдиньо

Роналду ди Асис Морейра родился 21 марта 1980 года в Порту-Алегри (Бразилия), более известен как Роналдиньо. Бывший бразильский футболист, выступал на позиции атакующего полузащитника и нападающего. Чемпион мира (2002), обладатель Золотого мяча (2005), лучший футболист мира по версии ФИФА в 2004 и 2005 годах.

Роналдиньо играл за "Гремио", "ПСЖ", "Барселону", "Милан", "Фламенго", "Атлетико Минейро", "Флуминенсе" и мексиканский "Керетаро". С каталонцами он выиграл не только чемпионат и Суперкубок Испании, но и ЛЧ. С "россонери" бразилец взял Скудетто.

