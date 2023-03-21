Колдун из Порту-Алегри. Сегодня отмечает День рождения Роналдиньо
Сегодня ДР у многих известных футбольных личностей
Getty Images / Global Images Ukraine
Роналду ди Асис Морейра родился 21 марта 1980 года в Порту-Алегри (Бразилия), более известен как Роналдиньо. Бывший бразильский футболист, выступал на позиции атакующего полузащитника и нападающего. Чемпион мира (2002), обладатель Золотого мяча (2005), лучший футболист мира по версии ФИФА в 2004 и 2005 годах.
Роналдиньо играл за "Гремио", "ПСЖ", "Барселону", "Милан", "Фламенго", "Атлетико Минейро", "Флуминенсе" и мексиканский "Керетаро". С каталонцами он выиграл не только чемпионат и Суперкубок Испании, но и ЛЧ. С "россонери" бразилец взял Скудетто.
It is Ronaldinho's birthday today, so sit back and enjoy 142 seconds of him making the best players in the world look like Sunday League players.— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) March 21, 2023
Joga Bonito. ????????????pic.twitter.com/6QbWx9tFEd
Также сегодня, 21 марта, День рождения отмечают Рональд Куман, Антуан Гризманн, Али Даеи, Лотар Маттеус, Жорди Альба и Олег Венглинский.
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