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Колдун из Порту-Алегри. Сегодня отмечает День рождения Роналдиньо

Общие новости
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Сегодня ДР у многих известных футбольных личностей

Колдун из Порту-Алегри. Сегодня отмечает День рождения Роналдиньо

Getty Images / Global Images Ukraine

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Роналду ди Асис Морейра родился 21 марта 1980 года в Порту-Алегри (Бразилия), более известен как Роналдиньо. Бывший бразильский футболист, выступал на позиции атакующего полузащитника и нападающего. Чемпион мира (2002), обладатель Золотого мяча (2005), лучший футболист мира по версии ФИФА в 2004 и 2005 годах.

Роналдиньо играл за "Гремио", "ПСЖ", "Барселону", "Милан", "Фламенго", "Атлетико Минейро", "Флуминенсе" и мексиканский "Керетаро". С каталонцами он выиграл не только чемпионат и Суперкубок Испании, но и ЛЧ. С "россонери" бразилец взял Скудетто.

Также сегодня, 21 марта, День рождения отмечают Рональд Куман, Антуан Гризманн, Али Даеи, Лотар Маттеус, Жорди Альба и Олег Венглинский.

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В статье: Роналдиньо
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