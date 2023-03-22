В УЕФА разрешили Венгрии использовать карты с частью территории Украины
А также других государств
Фото: із відкритих джерел
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не запретил использование символики с картой так называемой "Великой Венгрии" на матчах под эгидой союза. Речь идет о карте с частями территорий Украины (Закарпатье), Словакии, Румынии, Хорватии и Сербии.
Ассоциация футбола Венгрии заявила, что УЕФА разрешил использование таких баннеров на стадионах. Они якобы символизируют уважение исторической Венгрии и солидарность с болельщиками из-за границы.
При этом есть ряд правил. На баннере не может быть других символов или надписей – только использование цвета флага страны.
"Наши болельщики должны осознавать, что любой расистский или политический месседж приведет к дисциплинарным мерам", – говорится в заявлении ассоциации.
Территории, изображённые на этой карте, принадлежали Королевству Венгрия к концу Первой мировой войны. По условиям Трианонского мирного договора (1920 год) Венгрия потеряла 2/3 территорий.
Ранее с шарфом "Великой Венгрии" на игру с Грецией пришел премьер-министр Виктор Орбан.
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