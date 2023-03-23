  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Озил ушёл на пенсию, Франция рискует потерей лидера, а Атлетико – Феликса. Главные новости за 22 марта

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 22 марта

Озил ушёл на пенсию, Франция рискует потерей лидера, а Атлетико – Феликса. Главные новости за 22 марта

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 22 марта.

Озил завершил карьеру

Один из лучших плеймейкеров десятых Месут Озил завершил игровую карьеру. О своём решении 34-летний спортсмен заявил в социальных сетях. За свою 17-летнюю карьеру Озил выиграл 10 клубных трофеев, а также Чемпионат мира 2014 в составе сборной Германии. Своё решение экс-футболист "Реала" и "Арсенала" объяснил высокой травматичностью.

Гризманн может уйти из сборной

Антуан Гризманн может завершить международную карьеру. По информации L'Equipe, 32-летний форвард разочарован решением Дидье Дешама отдать капитанскую повязку Килиану Мбаппе. Также Гризманна расстроен отсутствием в сборной Поля Погба и уходом Рафаэля Варана и Уго Льориса с международной арены.

Феликс попросился на выход

Жоау Феликс сообщил руководству "Атлетико", что не хочет возвращаться в клуб по истечению срока аренды в "Челси", сообщает журналист Педру Алмейда. Соглашение с "Челси" истекает в конце сезона, опции выкупа в контракте не прописано. 23-летний португалец счастлив в лондонском клубе, где хотел бы и остаться. Жоау провел в "Челси" 9 матчей и отличился 2 забитыми голами.

Спарринг Украины с Брентфордом

И.о. главного тренера сборной Украины Руслан Ротань подтвердил, что национальная команда проведет контрольный матч против "Брентфорда". Товарищеский поединок запланирован на четверг, 23 марта. Встреча пройдет за закрытыми дверями без представителей СМИ и болельщиков. Об этом сообщает УАФ со ссылкой на штаб сборной Украины.

Новый тренер Руха

"Рух" нашёл замену Леониду Кучуку, который был уволен в прошедшее воскресенье. Новым главным тренером львовян стал Виталий Пономарёв. 48-летний специалист ранее работал с молодёжными командами "Карпат" и ФК "Николаев". С сезона-2020/2021 возглавлял юношескую команду "Руха", с которой в этом сезоне дошёл до 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.

По теме
yellow-arrow
Румыния заявляет, что УЕФА не давал разрешения на показ флага "Великой Венгрии" с частью чужих стран
yellow-arrow
Костевич: К сожалению, Луческу не слишком на меня рассчитывал
yellow-arrow
Роналду удивлен уровнем лиги Саудовской Аравии: Это конкурентноспособная лига. Вам стоит пересмотреть взгляды на неё
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: главные новости
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде