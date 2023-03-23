UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 22 марта.

Один из лучших плеймейкеров десятых Месут Озил завершил игровую карьеру. О своём решении 34-летний спортсмен заявил в социальных сетях. За свою 17-летнюю карьеру Озил выиграл 10 клубных трофеев, а также Чемпионат мира 2014 в составе сборной Германии. Своё решение экс-футболист "Реала" и "Арсенала" объяснил высокой травматичностью.

Антуан Гризманн может завершить международную карьеру. По информации L'Equipe, 32-летний форвард разочарован решением Дидье Дешама отдать капитанскую повязку Килиану Мбаппе. Также Гризманна расстроен отсутствием в сборной Поля Погба и уходом Рафаэля Варана и Уго Льориса с международной арены.

Жоау Феликс сообщил руководству "Атлетико", что не хочет возвращаться в клуб по истечению срока аренды в "Челси", сообщает журналист Педру Алмейда. Соглашение с "Челси" истекает в конце сезона, опции выкупа в контракте не прописано. 23-летний португалец счастлив в лондонском клубе, где хотел бы и остаться. Жоау провел в "Челси" 9 матчей и отличился 2 забитыми голами.

И.о. главного тренера сборной Украины Руслан Ротань подтвердил, что национальная команда проведет контрольный матч против "Брентфорда". Товарищеский поединок запланирован на четверг, 23 марта. Встреча пройдет за закрытыми дверями без представителей СМИ и болельщиков. Об этом сообщает УАФ со ссылкой на штаб сборной Украины.

"Рух" нашёл замену Леониду Кучуку, который был уволен в прошедшее воскресенье. Новым главным тренером львовян стал Виталий Пономарёв. 48-летний специалист ранее работал с молодёжными командами "Карпат" и ФК "Николаев". С сезона-2020/2021 возглавлял юношескую команду "Руха", с которой в этом сезоне дошёл до 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.