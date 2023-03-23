Экс-защитник Атлетико и сборной Хорватии завершил карьеру в 31 год

Бывший защитник "Атлетико" Шиме Врсалько решил завершить профессиональную карьеру игрока. Об этом пишет инсайдер Николо Скира.

Последним его клубом был "Олимпиакос", который он покинул в начале года. На его счету 9 матчей за греческий клуб в этом сезоне.

За свою карьеру 31-летний Шиме также успел поиграть за "Локомотив" Загреб, "Дженоа", "Интер", загребское "Динамо", "Сассуоло" и "Атлетико". В составе мадридского клуба защитник стал чемпионов и выиграл Лигу Европы-2017/18.

За национальную сборную Хорватии Шиме отыграл 52 матча. В 2018 году он стал вице-чемпионом мира.