В Косово арестовали президента Футбольной федерации на 48 часов

Прокуратура Приштины сообщила о задержании на 48 часов президента Футбольной федерации Косово Агима Адеми. Его подозревают в "злоупотреблении доверием" и "уклонении от уплаты налогов".

Сейчас косовская полиция проводит совместные следственные действия с прокуратурой.

"Генеральная прокуратура Приштины объявляет общественному мнению, что после производства предварительных следственных действий государственный обвинитель вынес решение об аресте президента Федерации футбола Косово, в связи с подозрением в совершении уголовных преступлений "Злоупотребление доверием" из статьи 330 и "Уклонение от уплаты налогов", – говорится в заявлении.

При этом СМИ сообщают , что Агим Адеми попал в больницу. Его состояние после задержания было таким, которое потребовало госпитализации.

Адеми избрали гловой Федерации футбола Косово в 2018-м году.