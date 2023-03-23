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В Косово арестовали президента Футбольной федерации на 48 часов

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Подозревается в "уклонении от уплаты налогов" и "злоупотреблении доверием"

В Косово арестовали президента Футбольной федерации на 48 часов

Фото з відкритих джерел

Новина українською

Прокуратура Приштины сообщила о задержании на 48 часов президента Футбольной федерации Косово Агима Адеми. Его подозревают в "злоупотреблении доверием" и "уклонении от уплаты налогов".

Сейчас косовская полиция проводит совместные следственные действия с прокуратурой.

"Генеральная прокуратура Приштины объявляет общественному мнению, что после производства предварительных следственных действий государственный обвинитель вынес решение об аресте президента Федерации футбола

Косово, в связи с подозрением в совершении уголовных преступлений "Злоупотребление доверием" из статьи 330 и "Уклонение от уплаты налогов", – говорится в заявлении.

При этом СМИ сообщают, что Агим Адеми попал в больницу. Его состояние после задержания было таким, которое потребовало госпитализации.

Адеми избрали гловой Федерации футбола Косово в 2018-м году.

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В статье: Косово
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Источник:
albaniandailynews.com

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