В Косово арестовали президента Футбольной федерации на 48 часов
Подозревается в "уклонении от уплаты налогов" и "злоупотреблении доверием"
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Прокуратура Приштины сообщила о задержании на 48 часов президента Футбольной федерации Косово Агима Адеми. Его подозревают в "злоупотреблении доверием" и "уклонении от уплаты налогов".
Сейчас косовская полиция проводит совместные следственные действия с прокуратурой.
"Генеральная прокуратура Приштины объявляет общественному мнению, что после производства предварительных следственных действий государственный обвинитель вынес решение об аресте президента Федерации футбола
Косово, в связи с подозрением в совершении уголовных преступлений "Злоупотребление доверием" из статьи 330 и "Уклонение от уплаты налогов", – говорится в заявлении.
При этом СМИ
Адеми избрали гловой Федерации футбола Косово в 2018-м году.
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