В Египте судья воспользовался телефоном болельщика чтобы посмотреть повтор эпизода. Его отстранили

Главный арбитр матча второго дивизиона Египта "Суэц" – "Аль-Наср" (3:1) Мохаммед Фарук воспользовался телефоном болельщика, чтобы посмотреть повтор эпизода. После просмотра он отменил ранее засчитаный мяч гостей.

Арбитр сомневался, что засчитал гол "Аль-Насра" по правилам и так как во втором дивизионе Египта нет ВАР, он решил воспользоваться телефоном болельщика, чтобы посмотреть повтор эпизода. В итоге он отменил свое предыдущее решение и отменил забитый мяч.

Уходить со стадиона Фаруку пришлось в сопровождении охраны из-за разьяренных игроков и фанатов "Аль-Насра".

Решением Футбольной ассоциации Египта было решено отстранить Мохаммеда Фаркуа и всю судейскую бригаду на неопределенный срок.