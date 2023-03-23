В Египте судья воспользовался телефоном болельщика чтобы посмотреть повтор эпизода. Его отстранили
Рефери сомневался, что засчитал гол по правилам
фото - НАЖИВО-TV
Главный арбитр матча второго дивизиона Египта "Суэц" – "Аль-Наср" (3:1) Мохаммед Фарук воспользовался телефоном болельщика, чтобы посмотреть повтор эпизода. После просмотра он отменил ранее засчитаный мяч гостей.
Арбитр сомневался, что засчитал гол "Аль-Насра" по правилам и так как во втором дивизионе Египта нет ВАР, он решил воспользоваться телефоном болельщика, чтобы посмотреть повтор эпизода. В итоге он отменил свое предыдущее решение и отменил забитый мяч.
Уходить со стадиона Фаруку пришлось в сопровождении охраны из-за разьяренных игроков и фанатов "Аль-Насра".
Решением Футбольной ассоциации Египта было решено отстранить Мохаммеда Фаркуа и всю судейскую бригаду на неопределенный срок.
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