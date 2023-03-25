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Джорджина: Как мне повезло, что Роналду выбрал меня для создания семьи

Общие новости
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Жена Криштиану призналась, что она счастлива

Джорджина: Как мне повезло, что Роналду выбрал меня для создания семьи

Фото: instagram.com/georginagio

UA-Футбол
Новина українською

Избранница португальской звезды Криштиану Роналду, Джорджина Родригес рассказала, что при знакомстве с футболистом она отводила от него взгляд и в животе играли бабочки:

"Когда я увидела его, он был так красив, мне было стыдно смотреть на него. У меня в животе летали бабочки.

Иногда, когда мы ужинаем дома, я смотрю на него и думаю: «Как мне повезло, что он выбрал именно меня для создания этой замечательной семьи». Я ложусь спать очень счастливой", - сказала Джорджина для El Hormiguero.

Напомним, Криштиану пошел против законов Саудовской Аравии ради Джорджины.Пара живет вместе, несмотря на нынешние законы в Саудовской Аравии, которые запрещают это.

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В статье: Криштиану Роналду Джорджина Родригес
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Комментарии (2)
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Como estas (Santa-Pola)
25.03.2023 в 09:43
Редакция, вы там что, через гуглтранслейт переводите?))) "в животі літали метелики" это идиома.
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
25.03.2023 в 09:21
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