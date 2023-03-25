Джорджина: Как мне повезло, что Роналду выбрал меня для создания семьи
Жена Криштиану призналась, что она счастлива
Фото: instagram.com/georginagio
Избранница португальской звезды Криштиану Роналду, Джорджина Родригес рассказала, что при знакомстве с футболистом она отводила от него взгляд и в животе играли бабочки:
"Когда я увидела его, он был так красив, мне было стыдно смотреть на него. У меня в животе летали бабочки.
Иногда, когда мы ужинаем дома, я смотрю на него и думаю: «Как мне повезло, что он выбрал именно меня для создания этой замечательной семьи». Я ложусь спать очень счастливой", - сказала Джорджина для El Hormiguero.
Напомним, Криштиану
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