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Салах стал седьмым игроком, достигшим отметки в 50 голов за африканскую сборную

Общие новости
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В Египте он номер один

Салах стал седьмым игроком, достигшим отметки в 50 голов за африканскую сборную

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках третьего тура квалификации на Кубок африканских наций Египет обыграл Малави со счётом 2:0. Первый гол в этом матче забил Мохамед Салах, а затем вингер еще и ассистировал нападающему "Вольфсбурга" Омару Мармушу.

Для Салаха этот гол стал 50-м в составе сборной. Как сообщает Squawka, Мохамед стал седьмым футболистом, кому удалось такое достижение. Ранее отметку в 50 мячей пересекали Годфри Читал, Конна Фири, Хоссам Хассан, Дидье Дрогба, Самуэль Это'о и Асамоа Гьян.

Салах является самым лучшим бомбардиром сборной Египта. Он опережает ближайшего преследователя на 13 голов. В общей сложности на счету Мохамеда 86 матчей в составе национальной команды.

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В статье: Египет Мохамед Салах
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