Салах стал седьмым игроком, достигшим отметки в 50 голов за африканскую сборную

В рамках третьего тура квалификации на Кубок африканских наций Египет обыграл Малави со счётом 2:0. Первый гол в этом матче забил Мохамед Салах, а затем вингер еще и ассистировал нападающему "Вольфсбурга" Омару Мармушу.

Для Салаха этот гол стал 50-м в составе сборной. Как сообщает Squawka, Мохамед стал седьмым футболистом, кому удалось такое достижение. Ранее отметку в 50 мячей пересекали Годфри Читал, Конна Фири, Хоссам Хассан, Дидье Дрогба, Самуэль Это'о и Асамоа Гьян.

