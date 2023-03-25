Салах стал седьмым игроком, достигшим отметки в 50 голов за африканскую сборную
В Египте он номер один
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках третьего тура квалификации на Кубок африканских наций Египет обыграл Малави со счётом 2:0. Первый гол в этом матче забил Мохамед Салах, а затем вингер еще и ассистировал нападающему "Вольфсбурга" Омару Мармушу.
Для Салаха этот гол стал 50-м в составе сборной. Как сообщает Squawka, Мохамед стал седьмым футболистом, кому удалось такое достижение. Ранее отметку в 50 мячей пересекали Годфри Читал, Конна Фири, Хоссам Хассан, Дидье Дрогба, Самуэль Это'о и Асамоа Гьян.
Seven African players have scored 50+ goals in men's international football:— Squawka (@Squawka) March 24, 2023
???????? Godfrey Chitalu
???????? Kinnah Phiri
???????? Hossam Hassan
???????? Didier Drogba
???????? Samuel Eto'o
???????? Asamoah Gyan
???????? Mohamed Salah@MoSalah has joined an exclusive club. ???? pic.twitter.com/00UWrfu4xI
Салах является самым лучшим бомбардиром сборной Египта. Он опережает ближайшего преследователя на 13 голов. В общей сложности на счету Мохамеда 86 матчей в составе национальной команды.
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