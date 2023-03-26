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Провал Украины U19, неудачный дебют Петракова, потери Англии. Главные новости за 25-е марта

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А также результаты топ-матчей дня отбора к Евро-2024 и слухи вокруг Де Дзерби

Провал Украины U19, неудачный дебют Петракова, потери Англии. Главные новости за 25-е марта

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол составил для своих читателей подборку важнейших футбольных новостей за субботу, 24-е марта

Украина U19 не сыграет на Евро-2023

Сборная Украины U19 плохо начала финальный этап отбора на чемпионат Европы 2023 года, уступив Люксембургу. Но шансы еще оставались. Для реализации этих шансов нужно было выиграть в следующих двух матчах. Но не сбылось. Накануне команда Сергея Нагорняка уступила Дании U19 1:2.

Последняя игра отбора, которую украинцы проведут против Испании, будет чисто символическою. На Евро Украина в любом случае не поедет.

Александр Петраков дебютировал в должности главного тренера сборной Армении

Бывший наставник молодежной и национальной сборных Украины Александр Петраков дебютировал на новом месте. У руля Армении он противостоял Турции в первом туре отбора к Евро-2024. Армения показала содержательную, интересную, агрессивную игру, но не добыла очков из-за низкого уровня реализации – поражение 1:2.

В следующем туре отбора Петракова сыграет против сборной Кипра.

Другие матчи квалификации: Испания побеждает Норвегию, Швейцария громит Беларусь

Вместе с тем, состоялись и другие матчи в рамках отбора к Евро-2024. В центральной игре вечера сборная Испании одолела Норвегию (3:0). Стоит отметить, что за скандинавов из-за травмы не играл Эрлинг Холланд. Шотландия очень легко справилась с Кипром (3:0), а вот Израиль дома не смог победить Косово (1:1). Еще один примечательный результат – разгром Беларуси сборной Швейцарией. На нейтральном поле Нати отгрузили стране-пособнице РФ пять голов.

Англия теряет еще одного футболиста перед матчем с Украиной

Ранее стало известно, что защитник сборной Англии Люк Шоу не сыграет против Украины – получил дисквалификацию в игре против Италии. Но это не единственная потеря "родоначальников". Также известно, что в воскресенье (начало матча – 19:00) не сыграет Рис Джеймс. Об этом сообщила английская футбольная ассоциация.

О причинах не было сообщено. Джеймс в предыдущем матче против Италии вышел на замену на 85-й минуте вместо Сака и доиграл встречу до конца.

Де Дзерби может возглавить "Интер"

Бывший тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби претендует на должность главного тренера "Интера". Миланский клуб не уверен в будущем с Симоне Индзаги, поэтому уже сейчас обдумывая варианты для замены наставника. Де Дзерби – одна из приоритетных кандидатур.

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