Алвес в тюрьме меняет свои автографы на алкоголь и сигареты

Бразильский защитник Дани Алвес, находящийся в заключении по делу об изнасиловании, неплохо обустроился в тюрьме.

Алвес охотно расписывается на футболках "Барселоны", которые передаёт ему один из заключённых, имеющий разрешение перемещаться по разным тюремным модулям. Тот отдаёт их другим заключённым, которые затем переправляют эти футболки своим семьям. За это Алвес получает сигареты и алкоголь.

Если будет доказано, что схема приносит Алвесу выгоду, то он столкнётся с новыми обвинениями в свой адрес. Как известно, Дани находится под стражей с января 2023 года - ему грозит до 12 лет заключения.