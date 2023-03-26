  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Алвес в тюрьме меняет свои автографы на алкоголь и сигареты

Общие новости
(1 голосов)

Надежная схема

Алвес в тюрьме меняет свои автографы на алкоголь и сигареты

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бразильский защитник Дани Алвес, находящийся в заключении по делу об изнасиловании, неплохо обустроился в тюрьме.

Алвес охотно расписывается на футболках "Барселоны", которые передаёт ему один из заключённых, имеющий разрешение перемещаться по разным тюремным модулям. Тот отдаёт их другим заключённым, которые затем переправляют эти футболки своим семьям. За это Алвес получает сигареты и алкоголь.

Если будет доказано, что схема приносит Алвесу выгоду, то он столкнётся с новыми обвинениями в свой адрес. Как известно, Дани находится под стражей с января 2023 года - ему грозит до 12 лет заключения.

По теме
yellow-arrow
Бразилия проиграла Марокко в товарищеском матче
yellow-arrow
Провал Украины U19, неудачный дебют Петракова, потери Англии. Главные новости за 25-е марта
yellow-arrow
Салах стал седьмым игроком, достигшим отметки в 50 голов за африканскую сборную
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона тюрьма Дани Алвес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ServiMedia

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде