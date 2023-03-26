ФИФА отменила жеребьевку молодежного ЧМ-2023 на Бали. Индонезия не допустила в страну делегацию Израиля
Сам турнир также находится под угрозой срыва
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Международная федерация футбола (ФИФА) отменила жеребьевку ЧМ-2023 U-20 на Бали. Это подтвердила Всеиндонезийская футбольная ассоциация (PSSI).
Член PSSI Эxco Арья Синулингга заявил, что Федерация получила прямое уведомление от ФИФА по этому поводу.
Причиной этой отмены стал отказ губернатора Бали от участия израильской команды в церемонии. Жеребьевка же без всех участников турнира проведена не может быть проведена.
Таким образом, остается неясным, когда пройдет жеребьевка да и самим турниром, который должен пройти в Индонезии с 20 мая по 11 июня 2023 года.
В контексте нужно отметить, что причиной таких демаршей есть напряжённые международные отношения между Израилем с Индонезией. Между странами нет дипломатических отношений.
В Индонезии ранее раздались призывы не допустить израильтян до участия в турнире.
Индонезия стоит на стороне Палестины в перманентно постоянном конфликте с Израилем. Ранее Индонезия запретила въезд туристам из Израиля.
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