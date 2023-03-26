ФИФА отменила жеребьевку молодежного ЧМ-2023 на Бали. Индонезия не допустила в страну делегацию Израиля

Международная федерация футбола (ФИФА) отменила жеребьевку ЧМ-2023 U-20 на Бали. Это подтвердила Всеиндонезийская футбольная ассоциация (PSSI).

Член PSSI Эxco Арья Синулингга заявил, что Федерация получила прямое уведомление от ФИФА по этому поводу.

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Причиной этой отмены стал отказ губернатора Бали от участия израильской команды в церемонии. Жеребьевка же без всех участников турнира проведена не может быть проведена.

Таким образом, остается неясным, когда пройдет жеребьевка да и самим турниром, который должен пройти в Индонезии с 20 мая по 11 июня 2023 года.

В контексте нужно отметить, что причиной таких демаршей есть напряжённые международные отношения между Израилем с Индонезией. Между странами нет дипломатических отношений.

В Индонезии ранее раздались призывы не допустить израильтян до участия в турнире.

Индонезия стоит на стороне Палестины в перманентно постоянном конфликте с Израилем. Ранее Индонезия запретила въезд туристам из Израиля.