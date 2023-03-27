Поражение Украины, сенсация от Казахстана, увольнение Конте. Главные новости за 26 марта

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за воскресенье, 26 марта.

Исполняющий обязанности тренера сборной Руслан Ротань выставил, пожалуй, оптимальный состав на сегодняшний день, правда, оставил на скамье для запасных Виктора Цыганкова, а в атаке сделал ставку на Яремчука, а не Довбика. В защите впервые сыграл Сваток. Сине-желтым удавалось сдерживать соперника 36 минут, а на 37-й Гарри Кейн открыл счет. Почти сразу Букайо Сака удвоил преимущество отличным ударом в девятку. После этого Англия фактически остановилась, а украинская команда оказалась неспособна нанести хотя бы один удар в раму ворот. Так что сине-желтые начали отбор на Евро-2024 с досадного поражения.

Второй матч в группе С прошел по схожему сценарию. Италия в первом тайме забила два мяча – снова отличился Ретеги, которого пригласили из Аргентины (это второй гол Матео во втором матче), еще один добавил Пессина, в обоих случаях ассистировал Тонали. Итак, после первых двух туров у Англии максимум – 6 очков, у Италии и Северной Македонии по 3, у Украины и Мальты – 0.

Сначала для датчан все шло даже очень хорошо – Хойлунд за первый тайм отличился дублем (напомним, что в предыдущем туре форвард «Аталанты» забил три в ворота Финляндии). Но во втором тайме казахстанцы сократили отставание с помощью пенальти, на 86-й сравняли, а на 89-м еще и забили победный гол – 3:2 в итоге! Словения тем временем обыграла Сан-Марино 2:0 и возглавила группу Н, имея максимум – 6 очков. Финляндия одолела Северную Ирландию 0:1.

Португалия приехала в гости в Люксембург, который в последнее время заметно прогрессирует. Но на этот раз дать бой команде Хольтца не удалось – гранд набросал 6 голов. Дубль на счету Криштиану Роналду, который теперь имеет 122 гола за сборную. В этой же группе Словакия победила Боснию и Герцеговину 2:0, а Исландия выиграла у Лихтенштейна 7:0. В группе J у Португалии 6 очков, у Словакии – 4, у Боснии и Исландии по 3.

Постоянная критика собственных футболистов вылезла боком Антонио Конте – руководство клуба решило его уволить, мотивируя это тем, что команде нужно объединиться в борьбе за место в Лиге Чемпионов (шпоры четвертые, но «Ньюкасл» наступает на пятки). До конца сезона «Тоттенхэмом» будут руководить Кристиан Стеллини и Райан Мэйсон – бывшие ассистенты Конте. Стеллини, к слову, уже возглавлял команду, когда Антонио лечился, под его руководством лондонцы одержали три победы.