Один из лучших голкиперов в истории футбола. Сегодня День рождения у Мануэля Нойера

Мануэль Петер Нойер родился 27 марта 1986 года в Гельзенкирхене. Немецкий футболист, вратарь и капитан мюнхенской "Баварии", а также национальной сборной Германии.

Свою карьеру Нойер начал в "Шальке 04", вместе с "горняками" Ману взял Кубок страны. В 2011 году вратарь перешел в "Баварию", в составе мюнхенцев Нойер завоевал множество трофеев и по нескольку раз: золото Бундеслиги, тот же Кубок Германии, Суперкубок, ЛЧ, Суперкубок УЕФА и КЧМ.

В 2021 году он был признан лучшим вратарем прошедшего десятилетия по версии МФФИИС. В составе сборной Германии Нойер стал чемпионом мира (2014).