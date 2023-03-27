  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Один из лучших голкиперов в истории футбола. Сегодня День рождения у Мануэля Нойера

Общие новости
(1 голосов)

Приближается к возрасту, в котором Кан завершил игровую карьеру – 37 vs 39

Один из лучших голкиперов в истории футбола. Сегодня День рождения у Мануэля Нойера

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Мануэль Петер Нойер родился 27 марта 1986 года в Гельзенкирхене. Немецкий футболист, вратарь и капитан мюнхенской "Баварии", а также национальной сборной Германии.

Свою карьеру Нойер начал в "Шальке 04", вместе с "горняками" Ману взял Кубок страны. В 2011 году вратарь перешел в "Баварию", в составе мюнхенцев Нойер завоевал множество трофеев и по нескольку раз: золото Бундеслиги, тот же Кубок Германии, Суперкубок, ЛЧ, Суперкубок УЕФА и КЧМ.

В 2021 году он был признан лучшим вратарем прошедшего десятилетия по версии МФФИИС. В составе сборной Германии Нойер стал чемпионом мира (2014).

Читайте такжеВ Баварии некому было заступиться за Нагельсманна, поэтому его уволили, - журналист Экнер

По теме
yellow-arrow
Поражение Украины, сенсация от Казахстана, увольнение Конте. Главные новости за 26 марта
yellow-arrow
ФИФА отменила жеребьевку молодежного ЧМ-2023 на Бали. Индонезия не допустила в страну делегацию Израиля
yellow-arrow
Бразилия проиграла Марокко в товарищеском матче
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мануэль Нойер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде