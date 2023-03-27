Один из лучших голкиперов в истории футбола. Сегодня День рождения у Мануэля Нойера
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Мануэль Петер Нойер родился 27 марта 1986 года в Гельзенкирхене. Немецкий футболист, вратарь и капитан мюнхенской "Баварии", а также национальной сборной Германии.
Свою карьеру Нойер начал в "Шальке 04", вместе с "горняками" Ману взял Кубок страны. В 2011 году вратарь перешел в "Баварию", в составе мюнхенцев Нойер завоевал множество трофеев и по нескольку раз: золото Бундеслиги, тот же Кубок Германии, Суперкубок, ЛЧ, Суперкубок УЕФА и КЧМ.
В 2021 году он был признан лучшим вратарем прошедшего десятилетия по версии МФФИИС. В составе сборной Германии Нойер стал чемпионом мира (2014).
???? Parabéns, Manuel Neuer! ????— UEFA.com em português (@UEFAcom_pt) March 27, 2023
Qual a defesa mais impressionante que o viu fazer? ????#UCL pic.twitter.com/3ceI193bI4
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