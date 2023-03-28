Поражение молодежки, планы Динамо, лидерство Франции. Главные новости за 27 марта

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за понедельник, 27 марта

Руслан Ротань успел приехать из Англии в Италию, где уже молодежная сборная должна была играть товарищеский матч в рамках подготовки к Евро-2023. Но присутствие главного тренера не помогло сине-желтым, хотя они и очень старались. С 19-й минуты молодежка уступала после гола Ловато, в середине второго тайма Кащук выровнял положение, но ненадолго – дубль Коломбо определил результат игры – 3:1 в пользу Италии.

Но не сейчас, а уже по окончании сезона. Как сообщают СМИ, киевский клуб ищет подходящего тренера, который заменит румына. Это должен быть молодой амбициозный специалист, умеющий работать с молодежью. Ведь в "Динамо" по-прежнему планируют делать ставку на собственных воспитанников. Якобы Игорь Суркис не планирует повышать специалистов по структуре клуба.

Вице-чемпионы мира играли на выезде с Ирландией и одержали минимальную победу. Автором единственного гола стал Павар. Параллельно Нидерланды разобрались с Гибралтаром 3:0. Так что в группе В у Франции максимум – 6 очков, у Нидерландов и Греции по 3, Ирландия и Гибралтар с нулем.

В группе Е Польша обыграла Албанию благодаря единственному голу от Свидерского. А вот Чехия неожиданно сыграла вничью с Молдовой 0:0, чехи лидируют с 4 баллами, в Польше – 3, в Молдове – 2. В группе F лидирует Австрия, одержавшая волевую победу над Эстонией – 2:1, победный гол Грегорич забил на 88-й. В этой же группе у Швеции не было проблем с Азербайджаном – 5:0. Наконец, в группе G Влахович принес Сербии победу над Черногорией – 0:2, сербы имеют 6 очков. Венгрия же стартовала в отборе с разгрома Болгарии – 3:0.

Как известно, мюнхенский клуб уволил Юлиана Нагельсманна во время международной паузы. Но, похоже, германский специалист не будет долго без работы. Как сообщают в Англии, "Тоттенхэм" уже рассматривает его как основного кандидата на замену уволенному Конте. Кроме того, Нагельсманн находится в шорт-листе "Челси" на случай увольнения Грэма Поттера.