России могут запретить участие в командных видах спорта на Олимпиаде-2024 - СМИ

Россию могут не допустить на участие в командных видах спорта на Олимпийских играх 2024 года в Париже, сообщает Daily Mail.

По информации британского издания, запрет на участие страны-агрессора в командных видах спорта, таких как футбол, гандбол и волейбол является одним из вариантов рекомендаций для международных федераций.

В то же время для россиян и белорусов разрабатывают критерии допуска к соревнованиям в индивидуальных видах спорта в качестве "нейтральных".

МОК также готов рассмотреть возможность отстранения российских спортсменов, виновных в военных преступлениях, а также тех, кто активно поддерживает вторжение в Украину и имеет связи с военными.

Сегодня, 28 марта исполком МОК обсудит вопрос участия россиян и белорусов в международных стартах.