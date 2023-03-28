  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

России могут запретить участие в командных видах спорта на Олимпиаде-2024 - СМИ

Общие новости
(1 голосов)

Все решится сегодня

России могут запретить участие в командных видах спорта на Олимпиаде-2024 - СМИ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Россию могут не допустить на участие в командных видах спорта на Олимпийских играх 2024 года в Париже, сообщает Daily Mail.

По информации британского издания, запрет на участие страны-агрессора в командных видах спорта, таких как футбол, гандбол и волейбол является одним из вариантов рекомендаций для международных федераций.

В то же время для россиян и белорусов разрабатывают критерии допуска к соревнованиям в индивидуальных видах спорта в качестве "нейтральных".

МОК также готов рассмотреть возможность отстранения российских спортсменов, виновных в военных преступлениях, а также тех, кто активно поддерживает вторжение в Украину и имеет связи с военными.

Сегодня, 28 марта исполком МОК обсудит вопрос участия россиян и белорусов в международных стартах.

Читайте такжеФедерация фехтования Украины будет бойкотировать соревнования, где будут выступать россияне и белорусы
По теме
yellow-arrow
Экс-форвард Шахтера нашел себе новый клуб в Южной Америке
yellow-arrow
Россияне в ночь на вторник совершили массированную атаку шахедами. ПВО отразила удар по Киеву
yellow-arrow
Поражение молодежки, планы Динамо, лидерство Франции. Главные новости за 27 марта
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Олимпиада-2024
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Daily Mail

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Черноморчик (Одесса )
28.03.2023 в 13:28
Да що там розглядати . Бан їм усім ! Скільки би їх не приїхало , то для недоумків буде великою перемогою ! І воплі що увесь світ з ними !
Ответить
0
0
Andrumas (Düsseldorf)
28.03.2023 в 13:07
В футболе их и так не было бы
Ответить
0
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
28.03.2023 в 13:06
Гівнюки
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде