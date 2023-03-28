России могут запретить участие в командных видах спорта на Олимпиаде-2024 - СМИ
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Россию могут не допустить на участие в командных видах спорта на Олимпийских играх 2024 года в Париже, сообщает Daily Mail.
По информации британского издания, запрет на участие страны-агрессора в командных видах спорта, таких как футбол, гандбол и волейбол является одним из вариантов рекомендаций для международных федераций.
В то же время для россиян и белорусов разрабатывают критерии допуска к соревнованиям в индивидуальных видах спорта в качестве "нейтральных".
МОК также готов рассмотреть возможность отстранения российских спортсменов, виновных в военных преступлениях, а также тех, кто активно поддерживает вторжение в Украину и имеет связи с военными.
Сегодня, 28 марта исполком МОК обсудит вопрос участия россиян и белорусов в международных стартах.
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