  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Экс-форвард Шахтера нашел себе новый клуб в Южной Америке

Общие новости
(1 голосов)

35-летний Марсело Морено еще поиграет

Экс-форвард Шахтера нашел себе новый клуб в Южной Америке

Фото: із відкритих джерел

Новина українською

Экс-нападающий "Шахтера" Марсело Морено нашел клуб в чемпионате Эквадора - "Индепендьенте дель Валье".

35-летний боливиец перешел в новый клуб в статусе свободного агента. Ранее он расторг контракт с парагвайским "Серро Портеньо".

Напомним, Морено был на контракте в "Шахтере" с 2008 по 2012 годы. В общей сложности он отыграл 46 матчей и забил 11 голов. "Горняки" отдавали его в аренду "Вердеру" и "Уигану". После ухода из донецкого клуба он играл в Бразилии и Китае.

"Индепендьенте дель Валье" занимает 2-е место в чемпионате Эквадора, набрав 6 очков в трех стартовых турах

По теме
yellow-arrow
России могут запретить участие в командных видах спорта на Олимпиаде-2024 - СМИ
yellow-arrow
Россияне в ночь на вторник совершили массированную атаку шахедами. ПВО отразила удар по Киеву
yellow-arrow
Поражение молодежки, планы Динамо, лидерство Франции. Главные новости за 27 марта
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марсело Морено
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде