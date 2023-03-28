Экс-форвард Шахтера нашел себе новый клуб в Южной Америке
35-летний Марсело Морено еще поиграет
Фото: із відкритих джерел
Экс-нападающий "Шахтера" Марсело Морено нашел клуб в чемпионате Эквадора - "Индепендьенте дель Валье".
35-летний боливиец перешел в новый клуб в статусе свободного агента. Ранее он расторг контракт с парагвайским "Серро Портеньо".
Напомним, Морено был на контракте в "Шахтере" с 2008 по 2012 годы. В общей сложности он отыграл 46 матчей и забил 11 голов. "Горняки" отдавали его в аренду "Вердеру" и "Уигану". После ухода из донецкого клуба он играл в Бразилии и Китае.
"Индепендьенте дель Валье" занимает 2-е место в чемпионате Эквадора, набрав 6 очков в трех стартовых турах
Antes de que termine el día, ha llegado el momento de presentar a @marcelo_moreno . Bienvenido Marcelo ???? 3️⃣Ⓜ️ a #UnClubDiferente pic.twitter.com/8iDgtx2VSr— Independiente del Valle (@IDV_EC) March 28, 2023
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