Экс-форвард Шахтера нашел себе новый клуб в Южной Америке

Экс-нападающий "Шахтера" Марсело Морено нашел клуб в чемпионате Эквадора - "Индепендьенте дель Валье".

35-летний боливиец перешел в новый клуб в статусе свободного агента. Ранее он расторг контракт с парагвайским "Серро Портеньо".

Напомним, Морено был на контракте в "Шахтере" с 2008 по 2012 годы. В общей сложности он отыграл 46 матчей и забил 11 голов. "Горняки" отдавали его в аренду "Вердеру" и "Уигану". После ухода из донецкого клуба он играл в Бразилии и Китае.

"Индепендьенте дель Валье" занимает 2-е место в чемпионате Эквадора, набрав 6 очков в трех стартовых турах