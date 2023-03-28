В международные правила футбола официально внесли изменения
Поправки вступят в силу 1 июля
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) опубликовал список изменений в правилах футбола, которые вступят в силу с 1 июля 2023 года. Среди них выделяются три.
Первое - теперь вратарям во время пробития пенальти будет запрещено отвлекать соперника от удара вызывающими действиями и демонстрацией неуважения.
Второе изменение касается празднования забитых голов. Теперь время, потраченное командами на празднование взятия ворот, будет учитываться арбитрами при определении длительности компенсированного времени.
В-третьих, если лишний игрок или официальное лицо команды, находящийся на поле во время того, как был забит гол, не помешал игре, то главный арбитр не должен отменять взятие ворот. В том случае если посторонний человек помешал игре, то встреча возобновляется штрафным ударом с позиции, на которой находился данный человек.
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