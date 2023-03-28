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В международные правила футбола официально внесли изменения

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Поправки вступят в силу 1 июля

В международные правила футбола официально внесли изменения

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) опубликовал список изменений в правилах футбола, которые вступят в силу с 1 июля 2023 года. Среди них выделяются три.

Первое - теперь вратарям во время пробития пенальти будет запрещено отвлекать соперника от удара вызывающими действиями и демонстрацией неуважения.

Второе изменение касается празднования забитых голов. Теперь время, потраченное командами на празднование взятия ворот, будет учитываться арбитрами при определении длительности компенсированного времени.

В-третьих, если лишний игрок или официальное лицо команды, находящийся на поле во время того, как был забит гол, не помешал игре, то главный арбитр не должен отменять взятие ворот. В том случае если посторонний человек помешал игре, то встреча возобновляется штрафным ударом с позиции, на которой находился данный человек.

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В статье: IFAB
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Источник:
IFAB

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Комментарии (1)
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Mexxxxx (Просяная)
28.03.2023 в 14:40
Второе правило вообще отличное. Вы проигрывали 0:2, сумели один забить и счет стал 1:2. Но до конца игры времени например минут десять можно и не успеть сравнять. Теперь есть выход! Надо свой первый гол праздновать подооольше, ну хотя бы минут пять, круг по стадиону сделать, пообниматься крепко, и судье деваться некуда придется увеличивать добавленное время "на время празднования гола".
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