В международные правила футбола официально внесли изменения

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) опубликовал список изменений в правилах футбола, которые вступят в силу с 1 июля 2023 года. Среди них выделяются три.

Первое - теперь вратарям во время пробития пенальти будет запрещено отвлекать соперника от удара вызывающими действиями и демонстрацией неуважения.

Второе изменение касается празднования забитых голов. Теперь время, потраченное командами на празднование взятия ворот, будет учитываться арбитрами при определении длительности компенсированного времени.

В-третьих, если лишний игрок или официальное лицо команды, находящийся на поле во время того, как был забит гол, не помешал игре, то главный арбитр не должен отменять взятие ворот. В том случае если посторонний человек помешал игре, то встреча возобновляется штрафным ударом с позиции, на которой находился данный человек.