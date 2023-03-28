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Германия - Бельгия: смотреть онлайн прямая трансляция матча

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Смотреть товарищеский матч Германия - Бельгия в прямом эфире, 28 марта 2023

Германия - Бельгия: смотреть онлайн прямая трансляция матча

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию прямая видео трансляция товарищеского матча Германия – Бельгия. Как известно, Бундестим не участвует в отборе на Евро, поскольку будет хозяином следующего континентального первенства. Бельгия в первом туре разгромила Швецию, а второй пропускает. Обе команды переживают трудный процесс перестройки, что привело к фактически провалу на последнем ЧМ. Кто лучше справляется с трудностями, увидим сегодня вечером. Матч начнется в 21:45.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

В прямом эфире трансляция доступна на сервисе MEGOGO.

Товарищеский матч

28 марта. Кельн. РейнЭнерги Штадион

Германия 21:45 Бельгия

Трансляция матча
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Дивитись онлайн Німеччина - Бельгія
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В статье: Германия Бельгия товарищеские матчи смотреть онлайн
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