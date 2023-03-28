Триумф Южной Америки над Азией: Колумбия неожиданно обыграла Японию, забив победный гол через-себя, а Уругвай оказался сильнее Южной Кореи
Участники плей-офф чемпионата мира не смогли одолеть тех, кто не прошел
Фото: twitter.com/FCFSeleccionCol
Япония уступила в товарищеском матче сборной Колумбии (1:2). Выдающийся победный мяч забил полузащитник "Айнтрахта" Рафаэль Борре. Домашнее поле не помогло "самураям" не только забить больше гостей, но и сыграть лучше – Колумбия статистически переиграла Японию и закономерно одержала победу.
Товарищеские матчи
Япония – Колумбия. 1:2
Голы: 3' Каору Митома – 33' Джон Дуран, 61' Рафаэль Борре
¡AH BUENO! ¡EL GOL QUE HICISTE, MÁQUINA! ????????????????#SGE @RafaelBorre_— Eintracht Frankfurt (@eintracht_esp) March 28, 2023
pic.twitter.com/11TpidhFGC
Уругвай отомстил сборной Южной Кореи за ничью, которая не дала выйти из группы на чемпионате мира и обыграл "азиатских тигров" (2:1). Теперь болельщики могут себя хоть немного успокоить после разочарования на Мундиале.
Товарищеские матчи
Южная Корея – Уругвай. 1:2
Голы: 51' Хван Ин Бом – 10' Себастьян Коатес, 61' Матиас Весино
Популярное сейчас
- В международные правила футбола официально внесли изменения
- Кремень-2 переиграл представителя Первой лиги. Таблица спаррингов клубов Второй лиги
- Россияне в ночь на вторник совершили массированную атаку шахедами. ПВО отразила удар по Киеву
- Первая победа Ротаня, Англия обыграла Италию, Бавария меняет тренера. Главные новости за 23 марта
- Директ завален пошлостями. Красотка, которая ненавидит статус "самой сексуальной футболистки". ФОТО
- Потерял сокровище по глупости. Супермодель, которая бросила Дани Алвеша из-за измены. ФОТО