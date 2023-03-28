Триумф Южной Америки над Азией: Колумбия неожиданно обыграла Японию, забив победный гол через-себя, а Уругвай оказался сильнее Южной Кореи

Япония уступила в товарищеском матче сборной Колумбии (1:2). Выдающийся победный мяч забил полузащитник "Айнтрахта" Рафаэль Борре. Домашнее поле не помогло "самураям" не только забить больше гостей, но и сыграть лучше – Колумбия статистически переиграла Японию и закономерно одержала победу.

Товарищеские матчи

Япония – Колумбия. 1:2

Голы: 3' Каору Митома – 33' Джон Дуран, 61' Рафаэль Борре

Уругвай отомстил сборной Южной Кореи за ничью, которая не дала выйти из группы на чемпионате мира и обыграл "азиатских тигров" (2:1). Теперь болельщики могут себя хоть немного успокоить после разочарования на Мундиале.

Товарищеские матчи

Южная Корея – Уругвай. 1:2

Голы: 51' Хван Ин Бом – 10' Себастьян Коатес, 61' Матиас Весино