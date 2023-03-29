Ребров не собирается в сборную, провал Испании, лидеры Шахтера выросли в цене. Главные новости за 28 марта
Матчи сборных, слухи и обновление от Trasfermarkt
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Laszlo Szirtesi
Испания сенсационно проиграла Шотландии в отборе на Евро
Главная сенсация игрового дня. Испания выпустила странный, незвездный состав на Шотландию, и он не справился с давлением очень агрессивных хозяев. Оба гола "Скоттов" на счету опорника "МЮ" Скотта Мактоминея. Ну, а Луису де ла Фуэнте надо задуматься - уже второй матч кряду игра его Испании хромает.
Украина U-19 провалила и третий матч элит-раунда отбора на Евро
После поражений от Дании и Люксембурга (!) команда Сергея Нагорняка разгромно уступила еще и Испании. Здесь даже подобия борьбы не вышло - соперник забил трижды за стартовые 25 минут. В целом, это конкретное поражение ожидаемо - почти все юные испанцы уже играют в Ла Лиге. И уж конечно никакое Евро нашим теперь не светит.
Украина потеряла всех арбитров 1-й категории УЕФА
Ранее мы имели двоих - Сергея Бойко и Евгения Арановского, но после недавнего обновления и их лишили этого статуса, так что украинские судьи остались лишь в самой низкой, 2-й категории от УЕФА. Про уровень "элит" даже говорить нечего. Результаты работы Коллины и Лучи налицо.
Результаты сборных: победа Хорватии, поражение Германии, ничья Норвегии
Вчера в Европе играли далеко не только испанцы. Из самого интересного - выездной триумф Хорватии в матче с турками, которые пыхтели-пыхтели, но даже гол не забили. Также отмечаем сенсационные 1:1 Грузии против Норвегии - теперь скандинавам стало еще труднее мечтать о Евро-2024. Ну, и в самом звездном спарринге дня Бельгия перестреляла Германию (3:2), которая, как показалось, начисто проспала старт.
Реброва в сборной не будет, тренировать Украину продолжит Ротань
Это пока еще только инсайд, распространяемый сразу несколькими источниками, но он заслуживает внимания. Итак, Сергей Ребров якобы ждет новый контракт от своего "Аль-Айна"; ни в какую сборную он не собирается. Вакантное же кресло, скорее всего, достанется Руслану Ротаню - видимо, УАФ так сильно понравилось качество игры сине-желтых на "Уэмбли".
Transfermarkt обновил ценники украинцев: у "Шахтера" есть позитив
Анатолий Трубин и Николай Матвиенко отныне самые дорогие игроки УПЛ - оба подорожали на 7 млн и стоят по 18 млн евро каждый. Самым дорогим нападающим Украины Transfermarkt считает Артема Довбика - 11 млн. До 9 млн подорожал Георгий Судаков. А вот игроки кризисного "Динамо" в лучшем случае, сохранили старые цифры, как 10-миллионный Георгий Бущан.
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