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Главный тренер сборной Саудовской Аравии покинул свой пост

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Он должен возглавить женскую сборную Франции

Главный тренер сборной Саудовской Аравии покинул свой пост

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Саудовской Аравии Эрве Ренар покинул свой пост. Об этом сообщила Федерация футбола страны. Французский специалист также сделал заявление в своем Twitter.

"Для меня быть главным тренером сборной Саудовской Аравии было большой гордостью. С августа 2019 года я смог стать неотъемлемой частью жизни этой прекрасной страны. Я видел, как эта команда росла вместе со мной и добилась невероятного результата на чемпионате мира. Фантастическая и незабываемая победа над Аргентиной.

Я очень горжусь тем, что смог показать миру прогресс и хороший имидж саудовского футбола. Мне пора лететь к другому горизонту, но эти воспоминания останутся со мной навсегда", — написал Ренар.

Ренар возглавлял Саудовскую Аравию с 2019 года и вывел команду на ЧМ-2022. На турнире команда сенсационно обыграла будущих чемпионов мира – сборную Аргентины (2:1), но проиграла два других матча и не вышла из группы.

Ранее в СМИ была информация, что Ренар близок к назначению на должность главного тренера женской сборной Франции.

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В статье: Саудовская Аравия Эрве Ренар
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