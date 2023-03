Главный тренер сборной Саудовской Аравии покинул свой пост

Главный тренер сборной Саудовской Аравии Эрве Ренар покинул свой пост. Об этом сообщила Федерация футбола страны. Французский специалист также сделал заявление в своем Twitter.

Ренар возглавлял Саудовскую Аравию с 2019 года и вывел команду на ЧМ-2022. На турнире команда сенсационно обыграла будущих чемпионов мира – сборную Аргентины (2:1), но проиграла два других матча и не вышла из группы.

Ранее в СМИ была информация, что Ренар близок к назначению на должность главного тренера женской сборной Франции.

Having been the coach of National team of Saudi Arabia is a great pride for me. Since August 2019, I had the chance to be an integral part of the life of this beautiful country. I have seen this team grow alongside me and achieve a fabulous World Cup

