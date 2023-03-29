Главный тренер сборной Саудовской Аравии покинул свой пост
Он должен возглавить женскую сборную Франции
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Саудовской Аравии Эрве Ренар покинул свой пост. Об этом сообщила Федерация футбола страны. Французский специалист также сделал заявление в своем Twitter.
"Для меня быть главным тренером сборной Саудовской Аравии было большой гордостью. С августа 2019 года я смог стать неотъемлемой частью жизни этой прекрасной страны. Я видел, как эта команда росла вместе со мной и добилась невероятного результата на чемпионате мира. Фантастическая и незабываемая победа над Аргентиной.
Я очень горжусь тем, что смог показать миру прогресс и хороший имидж саудовского футбола. Мне пора лететь к другому горизонту, но эти воспоминания останутся со мной навсегда", — написал Ренар.
Ренар возглавлял Саудовскую Аравию с 2019 года и вывел команду на ЧМ-2022. На турнире команда сенсационно обыграла будущих чемпионов мира – сборную Аргентины (2:1), но проиграла два других матча и не вышла из группы.
Ранее в СМИ была информация, что Ренар близок к назначению на должность главного тренера женской сборной Франции.
Having been the coach of National team of Saudi Arabia is a great pride for me. Since August 2019, I had the chance to be an integral part of the life of this beautiful country. I have seen this team grow alongside me and achieve a fabulous World Cup— Hervé Renard (@Herve_Renard_HR) March 28, 2023
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