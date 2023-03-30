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Алаба – лучший центральный защитник по версии FourFourTwo

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Три игрока "Реала" попали в топ-10 лучших

Алаба – лучший центральный защитник по версии FourFourTwo

Фото: twitter.com/realmadrid

Новина українською

FourFourTwo опубликовал рейтинг десяти лучших центральных защитников. В рейтинге больше всего игроков "Реала" – 3.

Алаба перешел в "Реал" бесплатно летом 2021-го из "Баварии". Изначально защитник начинал справа в обороне, но в последних сезонах в Германии все чаще использовался в центре.

Топ-10 выглядит следующим образом:

  1. Давид Алаба, "Реал Мадрид";
  2. Маркиньос, "ПСЖ";
  3. Рубен Диаш, "Манчестер Сити";
  4. Антонио Рюдигер, "Реал Мадрид";
  5. Ким Мин Чжэ, "Наполи";
  6. Вильям Салиба, "Арсенал";
  7. Вирджил ван Дейк, "Ливерпуль";
  8. Дайо Упамекано, "Бавария";
  9. Эдер Милитао, "Реал Мадрид";
  10. Кристиан Ромеро, "Тоттенхэм".

Примечательно, что больше одного игрока в топе, кроме "Реала" нет ни у кого.

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В статье: Давид Алаба Реал (Мадрид)
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Источник:
fourfourtwo.com

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