Алаба – лучший центральный защитник по версии FourFourTwo
Три игрока "Реала" попали в топ-10 лучших
Фото: twitter.com/realmadrid
FourFourTwo опубликовал рейтинг десяти лучших центральных защитников. В рейтинге больше всего игроков "Реала" – 3.
Алаба перешел в "Реал" бесплатно летом 2021-го из "Баварии". Изначально защитник начинал справа в обороне, но в последних сезонах в Германии все чаще использовался в центре.
Топ-10 выглядит следующим образом:
- Давид Алаба, "Реал Мадрид";
- Маркиньос, "ПСЖ";
- Рубен Диаш, "Манчестер Сити";
- Антонио Рюдигер, "Реал Мадрид";
- Ким Мин Чжэ, "Наполи";
- Вильям Салиба, "Арсенал";
- Вирджил ван Дейк, "Ливерпуль";
- Дайо Упамекано, "Бавария";
- Эдер Милитао, "Реал Мадрид";
- Кристиан Ромеро, "Тоттенхэм".
Примечательно, что больше одного игрока в топе, кроме "Реала" нет ни у кого.
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Источник:fourfourtwo.com
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