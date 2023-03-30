Алаба – лучший центральный защитник по версии FourFourTwo

FourFourTwo опубликовал рейтинг десяти лучших центральных защитников. В рейтинге больше всего игроков "Реала" – 3.

Алаба перешел в "Реал" бесплатно летом 2021-го из "Баварии". Изначально защитник начинал справа в обороне, но в последних сезонах в Германии все чаще использовался в центре.

Топ-10 выглядит следующим образом:

Давид Алаба, "Реал Мадрид"; Маркиньос, "ПСЖ"; Рубен Диаш, "Манчестер Сити"; Антонио Рюдигер, "Реал Мадрид"; Ким Мин Чжэ, "Наполи"; Вильям Салиба, "Арсенал"; Вирджил ван Дейк, "Ливерпуль"; Дайо Упамекано, "Бавария"; Эдер Милитао, "Реал Мадрид"; Кристиан Ромеро, "Тоттенхэм".

Примечательно, что больше одного игрока в топе, кроме "Реала" нет ни у кого.