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Сборная Аргентины возглавит рейтинг ФИФА. Бразилия опустится на 3-е место

Общие новости
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Франция вторая

Сборная Аргентины возглавит рейтинг ФИФА. Бразилия опустится на 3-е место

Фото: twitter.com/Argentina

Новина українською

ФИФА опубликует обновленный рейтинг национальных команд 6-го апреля. Первое место впервые с 2017-го займет сборная Аргентины.

"Альбиселесте" наберут 1841 очко, в товарищеских матчах обыграв Панаму (2:0) и Кюрасао (7:0).

Бразилия упадет на 3-е место. "Селесао" проиграли сборной Марокко (1:2) 26-го марта.

Второе место останется за Францией. "Les bleus" обыграли Нидерланды (4:0) и Ирландию (1:0) 24-го и 27-го марта.

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В статье: Бразилия Аргентина ФИФА
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Источник:
ge.globo.com

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