Сборная Аргентины возглавит рейтинг ФИФА. Бразилия опустится на 3-е место
Франция вторая
Фото: twitter.com/Argentina
ФИФА опубликует обновленный рейтинг национальных команд 6-го апреля. Первое место впервые с 2017-го займет сборная Аргентины.
"Альбиселесте" наберут 1841 очко, в товарищеских матчах обыграв Панаму (2:0) и Кюрасао (7:0).
Бразилия упадет на 3-е место. "Селесао" проиграли сборной Марокко (1:2) 26-го марта.
Второе место останется за Францией. "Les bleus" обыграли Нидерланды (4:0) и Ирландию (1:0) 24-го и 27-го марта.
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Источник:ge.globo.com
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