Легенда Мадрида и сборной Испании. Сегодня День рождения у Серхио Рамоса

Серхио Рамос Гарсия родился 30 марта 1986 года в городе Камас (провинция Севильи). Сегодня ему исполняется 37 лет. Экс-капитан мадридского "Реала" и бывший защитник сборной Испании.

Рамос – чемпион мира (2010) и двукратный чемпион Европы (2008, 2012). Рекордсмен национальной сборной Испании по количеству сыгранных матчей (178) и одержанных побед (130). Лучший бомбардир среди защитников, которые выступают в Примере в XXI веке (74 гола).

Выступления за "Реал" (22 трофея за 16 лет) и "Красную Фурию" он завершил в 2021-м, в том же году перешел в "ПСЖ", с которым уже успел выиграть чемпионат и Суперкубок Франции.

Happy 37th Birthday to Sergio Ramos.



The greatest defender of all time. pic.twitter.com/6yWPX4hbo8