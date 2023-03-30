  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Легенда Мадрида и сборной Испании. Сегодня День рождения у Серхио Рамоса

Общие новости
(1 голосов)

Сейчас играет в Париже

Легенда Мадрида и сборной Испании. Сегодня День рождения у Серхио Рамоса

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Серхио Рамос Гарсия родился 30 марта 1986 года в городе Камас (провинция Севильи). Сегодня ему исполняется 37 лет. Экс-капитан мадридского "Реала" и бывший защитник сборной Испании.

Читайте такжеПрезидент ПСЖ о контрактах Мбаппе, Месси и Рамоса: Хотим сохранить всех

Рамос – чемпион мира (2010) и двукратный чемпион Европы (2008, 2012). Рекордсмен национальной сборной Испании по количеству сыгранных матчей (178) и одержанных побед (130). Лучший бомбардир среди защитников, которые выступают в Примере в XXI веке (74 гола).

Выступления за "Реал" (22 трофея за 16 лет) и "Красную Фурию" он завершил в 2021-м, в том же году перешел в "ПСЖ", с которым уже успел выиграть чемпионат и Суперкубок Франции.

По теме
yellow-arrow
Скандал вокруг ЧМ U-20, сотня Лео и неугомонная Барселона. Главные новости за 29 марта
yellow-arrow
Сборная Аргентины возглавит рейтинг ФИФА. Бразилия опустится на 3-е место
yellow-arrow
Алаба – лучший центральный защитник по версии FourFourTwo
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серхио Рамос
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде