Футболист, убивший свою бывшую девушку и отдавший её труп на съедение собакам, хочет тренировать элитных спортсменов
Бразилец пользуется режимом частичной свободы
Фото из открытых источников
Бывший вратарь "Фламенго" Бруно Фернандеш Да Соуза заявил, что хочет стать спортивным тренером, занимаясь развитием элитных спортсменов и спортивных команд. В 2013-м футболиста осудили на 22 года тюремного заключения за убийство своей бывшей девушки.
в 2010-м году Бруно похитил, избил и убил свою бывшую девушку – модель Элизу Самудио. Часть останков футболист отдал на съедение собакам, а часть закопал. Девушка требовала от футболиста выплаты алиментов, так как у неё родился сын. Позже Фернандеш заявил, что познакомился с Элизой на оргии, тогда и порвался презерватив.
С 2019-го Бруну пользуется режимом частичной свободы. Это позволяло ему играть в любительский футбол и даже пытаться вернуться в профессиональный спорт.
До суда голкипер был основным вратарем "Фламенго" и даже регулярно вызывался в сборную Бразилии.
Популярное сейчас
- 1984-й. Как Лобановский едва не ушел из Динамо после провала в чемпионате
- Клуб Первой лиги подписал опытного нападающего
- Скандал вокруг ЧМ U-20, сотня Лео и неугомонная Барселона. Главные новости за 29 марта
- Россияне в ночь на вторник совершили массированную атаку шахедами. ПВО отразила удар по Киеву
- Роскошная жена звезды Шахтера выстрелила горячим фото в честь дня рождения. ФОТО
- Директ завален пошлостями. Красотка, которая ненавидит статус "самой сексуальной футболистки". ФОТО