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Футболист, убивший свою бывшую девушку и отдавший её труп на съедение собакам, хочет тренировать элитных спортсменов

Общие новости
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Бразилец пользуется режимом частичной свободы

Футболист, убивший свою бывшую девушку и отдавший её труп на съедение собакам, хочет тренировать элитных спортсменов

Фото из открытых источников

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Бывший вратарь "Фламенго" Бруно Фернандеш Да Соуза заявил, что хочет стать спортивным тренером, занимаясь развитием элитных спортсменов и спортивных команд. В 2013-м футболиста осудили на 22 года тюремного заключения за убийство своей бывшей девушки.

в 2010-м году Бруно похитил, избил и убил свою бывшую девушку – модель Элизу Самудио. Часть останков футболист отдал на съедение собакам, а часть закопал. Девушка требовала от футболиста выплаты алиментов, так как у неё родился сын. Позже Фернандеш заявил, что познакомился с Элизой на оргии, тогда и порвался презерватив.

С 2019-го Бруну пользуется режимом частичной свободы. Это позволяло ему играть в любительский футбол и даже пытаться вернуться в профессиональный спорт.

До суда голкипер был основным вратарем "Фламенго" и даже регулярно вызывался в сборную Бразилии.

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В статье: Бруно Фернандеш
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Источник:
marca.com

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