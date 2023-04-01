Кендзера может больше не сыграть в этом сезоне из-за травмы

Арендованный у киевского "Динамо" защитник ПАОК Томаш Кендзера попал в лазарет.

Как сообщает официальный сайт греческого клуба, на восстановление ему понадобится ориентировочно от четырех до шести недель.

Последний тур в текущем розыгрыше чемпионата Греции запланирован на 13 мая. Это означает, что Кендзера может больше не сыграть в этом сезоне.

Поляк выступает в составе ПАОК с января этого года. Он присоединился к греческому клубу на правах аренды к концу сезона. На его счету один гол в четырех матчах.

После возвращения в "Динамо" в Кендзеры останется еще год контракта: действующее соглашение завершается летом 2024-го.