Кендзера может больше не сыграть в этом сезоне из-за травмы
За ПАОК Томаш провел немного матчей
Фото: ФК Динамо Київ
Арендованный у киевского "Динамо" защитник ПАОК Томаш Кендзера попал в лазарет.
Как сообщает официальный сайт греческого клуба, на восстановление ему понадобится ориентировочно от четырех до шести недель.
Последний тур в текущем розыгрыше чемпионата Греции запланирован на 13 мая. Это означает, что Кендзера может больше не сыграть в этом сезоне.
Поляк выступает в составе ПАОК с января этого года. Он присоединился к греческому клубу на правах аренды к концу сезона. На его счету один гол в четырех матчах.
После возвращения в "Динамо" в Кендзеры останется еще год контракта: действующее соглашение завершается летом 2024-го.
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