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Кендзера может больше не сыграть в этом сезоне из-за травмы

Общие новости
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За ПАОК Томаш провел немного матчей

Кендзера может больше не сыграть в этом сезоне из-за травмы

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Арендованный у киевского "Динамо" защитник ПАОК Томаш Кендзера попал в лазарет.

Как сообщает официальный сайт греческого клуба, на восстановление ему понадобится ориентировочно от четырех до шести недель.

Последний тур в текущем розыгрыше чемпионата Греции запланирован на 13 мая. Это означает, что Кендзера может больше не сыграть в этом сезоне.

Поляк выступает в составе ПАОК с января этого года. Он присоединился к греческому клубу на правах аренды к концу сезона. На его счету один гол в четырех матчах.

После возвращения в "Динамо" в Кендзеры останется еще год контракта: действующее соглашение завершается летом 2024-го.

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В статье: Динамо (Киев) ПАОК (Салоники) Томаш Кендзёра
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