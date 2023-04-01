Команда Кочергина проиграла главному преследователю. Но отрыв до сих пор значителен

В чемпионате Польши состоялся один из центральных матчей всего второго круга. Варшавская "Легия" принимала "Ракув". Это вторая и первая команды чемпионата. Разрыв между ними составлял девять очков.

После сегодняшнего дня сократился до шести, ведь "Легия" выиграла 3:1.

Владислав Кочергин вышел в основном составе "Ракува" и провел на поле 67 минут.