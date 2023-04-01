Команда Кочергина проиграла главному преследователю. Но отрыв до сих пор значителен
Чемпионству Ракува пока ничего не угрожает
Фото - rakow.com/
В чемпионате Польши состоялся один из центральных матчей всего второго круга. Варшавская "Легия" принимала "Ракув". Это вторая и первая команды чемпионата. Разрыв между ними составлял девять очков.
После сегодняшнего дня сократился до шести, ведь "Легия" выиграла 3:1.
Владислав Кочергин вышел в основном составе "Ракува" и провел на поле 67 минут.
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