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Команда Кочергина проиграла главному преследователю. Но отрыв до сих пор значителен

Общие новости
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Чемпионству Ракува пока ничего не угрожает

Команда Кочергина проиграла главному преследователю. Но отрыв до сих пор значителен

Фото - rakow.com/

UA-Футбол
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В чемпионате Польши состоялся один из центральных матчей всего второго круга. Варшавская "Легия" принимала "Ракув". Это вторая и первая команды чемпионата. Разрыв между ними составлял девять очков.

После сегодняшнего дня сократился до шести, ведь "Легия" выиграла 3:1.

Владислав Кочергин вышел в основном составе "Ракува" и провел на поле 67 минут.

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В статье: Ракув (Ченстохова)
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