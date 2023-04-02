Ротань наконец-то победил, Мудрик не использовал шанс. Главные новости за 1 апреля

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за субботу, 1 апреля

Наконец-то это произошло. Руслан Ротань одержал свою первую победу во главе "Александрии". Пострадала "Ворскла". Задание облегчил Пердута, который срезал мяч в свои ворота, еще до перерыва Кулаков удвоил преимущество, а во втором тайме Логинов оформил разгром - 3:0 в пользу александрийцев, которые приблизились к "Динамо" на расстояние двух очков. "Ворскла" пока десятая.

"Кривбасс" на выезде обыграл "Верес". Приходько открыл счет, Близниченко с пенальти сравнял, но Понедельник принес криворожцам победу, команда Вернидуба закрепилась на 6 месте, тогда как "Верес" идет в зоне переходных матчей. "Металлист" и "Колос" голов не забивали – ничья 0:0. А вот "Минай" до 85-й минуты побеждал "Ингулец" благодаря голу Кравчука, но Мельник срезал в свои ворота, а на 90+4 еще и привез пенальти, сыграв рукой. Ковалев реализовал, что позволило "Ингульцу" победить 2:1 и подняться на 8-е место.

Зинченко отыграл 86 минут в матче "Арсенала" против "Лидса". Александр начал первую голевую атаку, завершившуюся пенальти, который реализовал Жезус. Канониры победили 4:1 и сохранили преимущество над "Сити" в 8 очков. Мудрик вышел в основе "Челси" на игру против "Астон Виллы". В первом тайме был одним из самых заметных в составе, поскольку имел два замечательных шанса – фактически выходы один на один с голкипером, но пробил слабо. На 57-й минуте был заменен. "Челси" проиграл 0:2 и опустился на 11 место. Илья Забарный наконец-то появился в заявке "Борнмута" - его команда обыграла "Фулгхэм" 2:1 и вырвалась из зоны вылета на 15-е место.

Центральный матч дня, конечно, сыграли команды Гвардиолы и Клоппа. Салах открыл счет уже на 17-й минуте, но, как оказалось, только разозлил зверя. В ответ горожане забили четыре и без Холанда, который все еще травмирован. У Грилиша и Де Брюйне по голу и результативной передаче, также отличились Альварес и Гюндоган. Напомним, что у "Сити" есть матч в запасе по сравнению с "Арсеналом", но даже если горожане его выиграют, отставание сократится до 5 очков. Ливерпуль опустился на восьмое место, пропустив вперед "Брайтон" и "Брентфорд", которые между собой сыграли вничью 3:3.

"Жирона" принимала "Эспаньол" – оба клуба, как известно, представляют Каталонию. Виктор Цыганков вышел в основе, но на этот раз обошелся без результативных действий. Впрочем, его команда победила 2:1 и поднялась на 10-е место, пока свой матч не сыграет "Сельта". Среди прочего отмечаем разгром, который "Барселона" устроила "Эльче" - Левандовский оформил дубль, теперь у него 17 голов в чемпионате, еще по одному добавили Фати и Торрес. "Барса" опережает "Реал" уже на 15 очков.

"Бавария", которая до международной паузы потеряла первое место и уволила Нагельсманна, принимала "Боруссию". И уже за первые 23 минуты судьба встречи была решена. Голкипер дортмундцев Кобель пропустил глупый гол, а Мюллер оформил дубль. В начале второго тайма Коман забил четвертый, но после этого "Бавария" расслабилась и позволила "Боруссии" сохранить лицо - Мален и Джан сократили отставание до двух голов. 4:2 – "Бавария" снова лидер, но отрыв всего 2 очка.