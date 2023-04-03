Осечка Шахтера, победы Динамо и Днепра-1, увольнение Поттера. Главные новости за 2 апреля

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за воскресенье, 2 апреля

Казалось, у горняков не может быть проблем, тем более что уже на 2-й минуте Крыскив открыл счет. Но моряки отвечают мгновенно – Путря сравнивает. На 19-й Гочойлешвили забивает дебютный гол за "Шахтер" и второй раз выводит свою команду вперед, однако перед перерывом Салюк делает счет 2:2. А уже во втором тайме ни "Черноморец", ни "Шахтер" голов не забивали. Одесситы благодаря полученному очку поднялись на 11-ю строчку. "Шахтер" до сих пор лидер, но…

Команда Кучера играла с "Металлистом 1925 года". Харьковчане продержались полтора тайма, пока на 71-й Артем Довбик не открыл счет. А потом он закрепил преимущество, реализовав два пенальти. 0:3 в пользу "Днепра-1", который не оставляет надежд в итоге вырвать золото из рук горняков. К слову, Довбик оторвался в гонке бомбардиров от Буяльского, пропускавшего свой матч из-за дисквалификации.

В отсутствие Виталия роль голеадоров в составе "Динамо" взяли на себя те, кто и должен – форварды. Сначала Ванат, а затем Рамирес, зимой вернувшийся из аренды. Этого хватило для комфортной победы. "Заря" забила "Руху" еще больше – трижды. За луганчан отмечались Булеца, Русин и Погорелый. "Динамо" до сих пор отстает от "Зари" на четыре очка, "Заря" от "Днепра-1" - на два, "Днепр-1" от "Шахтера" на один балл. "Львов" и "Рух" – в зоне вылета.

"Челси" попрощался с Грэмом Поттером, возглавившим команду в сентябре прошлого года. Руководство аристократов не смирилось с поражением от "Астон Виллы" в субботу, после которого лондонцы опустились на 11 место. Пока команду принял ассистент Поттера Бруно Сальтор, но СМИ активно пишут о Юлиане Нагельсманне, как следующем тренере Михаила Мудрика. Отметим, что "Челси" до сих пор остается в Лиге Чемпионов и в четвертьфинале сыграет с "Реалом".

Продолжая тему Англии, там сыграли между собой главные претенденты на бронзу – "Ньюкасл" и "Манчестер Юнайтед". Сороки оказались настойчивее красных дьяволов, которые не могут выиграть уже три матча подряд в рамках АПЛ. Голы Уиллока и Уилсона позволили "Ньюкаслу" победить 2:0 и обойти МЮ по дополнительным показателям.

В Испании "Реал" принимал "Вальядолид", но здесь интриги не было от слова совсем. Разве сколько голов в итоге забьет Карим Бензема. Вышло всего три, но за семь минут в первом тайме. Кроме него следует отметить вышедшего на замену Эдена Азара, который отдал результативную передачу. Такого с ним не случалось уже очень давно. В итоге 6:0. "Реал" комфортно второй, а "Атлетико", кажется, окончательно оторвался от "Реала Сосьедад". Матрасники обыграли "Бетис" благодаря позднему голу от Корреа, а баски проиграли "Вильярреалу" 0:2.

Неаполитанцы должны сами в этом сезоне взять Скудетто, но "Милан" продемонстрировал свой потенциал. Россонери воспользовались отсутствием травмированного Осимхена, отстояли на ноль в обороне, а сами забили 4 (дубль у Леау, по голу у Диаса и Селемакерса). Эта победа позволила "Милану" обойти "Интер" в турнирной таблице на один балл. Второй сейчас "Лацио", обыгравший "Монцу" 0:2. Его отставание от "Наполи" составляет 16 очков.

Артем Беседин забил! Впервые почти за два года (в последний раз с ним это случалось 25 апреля 2021-го). Его "Омония" победила "Пафос" 2:0. К слову, Роман Безус отдал ассист в этой игре. Голом отличился и Макаренко, помогший "Фехервару" не проиграть "Ференцварошу" - 2:2. А вот Соболь не уберег "Страсбур" от поражения в игре с "Монако" – 3:4, Эдуард вышел на замену на 78-й минуте при счете 2:4. Яремчук получил 10 минут в игре "Брюгге" против "Мехелена", не забил, а его команда выиграла 3:0. Виктор Коваленко отыграл весь второй тайм и помог "Специи" не проиграть "Салернитане" – ничья 1:1.